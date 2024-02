Kot so za STA pojasnili v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana, sta bila med hospitaliziranimi otroki z oslovskim kašljem, ki so jih v zadnjem mesecu obravnavali na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja, dva dojenčka, ki proti oslovskemu kašlju nista bila cepljena, in en otrok, ki je bil cepljen osnovno, ni pa bil cepljen ponovno.

»Bolezen pri vseh poteka tipično s hudimi napadi kašlja, zaenkrat brez dodatnih zapletov. Pri vseh treh je bila bolezen prepoznana v fazi, ko antibiotično zdravljenje ni več učinkovito za omilitev bolezni, približno od dva do tri tedne po začetku bolezni,« so navedli. Antibiotično zdravljenje namreč po njihovih navedbah pomaga pri omilitvi bolezni v prvem tednu, ko še ni napadov kašlja in imajo bolniki samo blage respiratorne simptome, ki se ne razlikujejo od virusnih okužb dihal.

Otroke sicer zdravijo simptomatsko, s kisikom po potrebi, dojenčke pa opazujejo zaradi možnih zapletov - denimo zaradi napadov s pomodrevanjem, ki bi trajali dolgo časa, s padcem zasičenosti kisika v krvi in padcem pulza. V tem primeru bi bila potrebni premestitev v intenzivno enoto in mehanska ventilacija, so dodali.

Ministrica: Preventiva je vedno cenejša kot kurativa

Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je ob robu posveta o dostopnosti do ambulant na primarni ravni medijem povedala, da težavo glede oslovskega kašlja »že naslavlja NIJZ«. Ob tem je poudarila pomen cepljenja in preventive, ki je pomembna za zaščito. Pa tudi zato, ker je preventiva v zdravstvu vedno cenejša kot kurativa, je dejala.

Po podatkih NIJZ število primerov oslovskega kašlja narašča od leta 2021, do takrat je upadalo. Izrazit upad števila primerov te bolezni v letu 2021 je sicer po njihovih navedbah povezan tudi s pandemijo covida-19 in z njo povezanimi ukrepi za preprečevanje te bolezni, ki so vplivali tudi na omejitev kroženja drugih povzročiteljev okužb dihal v populaciji.

Precepljenost predšolskih in šolskih otrok pa je v času pandemije covida-19 upadla. »Poleg oteženega izvajanja cepljenja v pandemiji zaradi karanten, izolacij, šole na daljavo, spremenjenega delovanja zdravstvenega sistema in posledičnih zamikov pri izvajanju cepljenja je pandemija vplivala tudi na odnos določenih posameznikov do cepljenja, kar se pozna na precepljenosti,« so pojasnili.

Medtem ko je bila med letoma 2013 in 2020 precepljenost predšolskih otrok s tretjim odmerkom cepiva proti davici, tetanusu, oslovskemu kašlju, otroški paralizi, okužbam s hemofilusom influence B (HIB) in hepatitisu B med 93,4 odstotka in 95,3 odstotka, je v letu 2021 padla na 86,4 odstotka, v letu 2022 pa je bila 89,2-odstotna.

Na NIJZ intenzivno sezono gripe pričakujejo še dva tedna

Med respiratornimi okužbami, ki trenutno krožijo, je tudi gripa, ki so jo po navedbah Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) potrdili v vseh starostnih skupinah. V mikrobioloških laboratorijih so doslej potrdili več kot 1900 primerov gripe, a se večina obolelih ne testira, so opozorili. Intenzivno sezono gripe pričakujejo še dva tedna.

»Gripozna obolenja in potrjeni primeri gripe so v vseh starostnih skupinah. Zapletov gripe ne spremljamo sproti, pričakujemo pa, da je kot v vseh ostalih sezonah največ sekundarnih bakterijskih okužb (na primer pljučnic) in poslabšanja osnovnih bolezni, kot so srčno popuščanje, sladkorna bolezen in kronična obstruktivna pljučna bolezen,«so za STA pojasnili na NIJZ. Posebnosti te sezone v primerjavi s prejšnjimi po njihovih navedbah ni zaznati.

Kot so navedli, so v letošnji sezoni v mikrobioloških laboratorijih z metodo PCR potrdili 1918 primerov okužb z virusi influence (1905 primerov influence tipa A in 13 primerov influence tipa B). To pa še zdaleč niso vsi, ki so preboleli gripo, saj se večina obolelih ne testira, so opozorili. Pričakujejo, da bo takšna intenzivnost sezone, kot je trenutno, še približno dva tedna, nato pa bo postopoma upadla. Po njihovih podatkih je bilo v letošnji sezoni proti gripi cepljenih 117.431 oseb.

Kot so pojasnili, je glede na analize izoliranih virusov influence v sezoni 2023/2024 cepivo proti gripi učinkovito podobno kot v prejšnjih sezonah. »To pomeni, da predvsem ščiti pred težjim potekom in manj pred boleznijo. Prepreči torej hospitalizacijo zaradi gripe, ne pa gripe same, kar posebej velja za starejše in krhke posameznike,« so pojasnili. Omenjenim posameznikom tako svetujejo tudi, da upoštevajo tudi higienska načela oz. nefarmacevtske ukrepe, kar pomeni, da se izogibajo zaprtim prostorom z veliko ljudmi, če pa se jim ne morejo izogniti, pa naj uporabijo masko in si skrbno umijejo ali razkužijo roke večkrat na dan.

Po podatkih NIJZ sicer z 99,7 odstotka primerov prevladujejo okužbe z influenco A, med katerimi jih je 60 odstotkov podtipa A(H1N1)pdm09 in 40 odstotkov podtipa A(H3N2). Število potrjenih primerov okužb z virusom influence B je nizko.