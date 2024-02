V društvu se po njihovih navedbah zavzemajo za dostopen javni zdravstveni sistem z boljšimi in varnejšimi delovnimi pogoji. »Številne zdravnice in zdravniki zagotavljajo neprekinjeno zdravstveno varstvo tako, da delajo nadure (z različnimi imeni za delo prek rednega delovnega časa). Z umikom soglasij nastopi konec 'delavcev iz ur'. Mlade generacije imajo druge življenjske vrednote kot pred desetletji,« so zapisali v društvu.

Napovedani umik soglasij s strani ministrstva, ki jih zdravnice in zdravniki potrebujejo za delo pri drugem delodajalcu, bo po njihovem prepričanju povzročil, da bodo javni zavodi izgubili možnost organizacije neprekinjenega zdravstvenega varstva na področjih, ki so deficitarna. Gre za več kot 20 področjih, med njimi so radiologija, anesteziologija, specialna področja kirurgije in interne medicine, nevrologija, urgentna medicina in družinska medicina.

»Izražamo veliko zaskrbljenost, saj bodo številne zdravnice in zdravniki tudi po koncu sedanjih stavkovnih aktivnosti želeli nadaljevati delo v okviru evropske direktive delovnega časa 40+8 ur na teden, kar bo povzročilo, da se javno zdravstvo ne bo več vrnilo na raven delovanja pred januarjem 2024. Vse to bo močno omejilo dostopnost bolnikov do specialističnih obravnav,« menijo. V društvu razumejo stavko zdravnikov kot poskus ohranitve dostopnosti javnega zdravstva z boljšimi in varnejšimi delovnimi pogoji.

V okviru zdravniške stavke so nekateri zdravniki vodstvom zavodov že predali preklice soglasij za nadurno delo, ki bodo večinoma začeli veljati v 30 dneh od vročitve preklica.

Vlada in Fides z novimi predlogi, zdravniška stavka se nadaljuje

Sindikat Fides in vladna stran sta sicer na današnjih pogajanjih podala nove predloge, ki jih morata obe strani preučiti. »Do takrat medijsko ne bomo komunicirali, vsebinske zadeve bomo skušali reševati za mizo in strpno priti do zaključkov,« je povedal predsednik Fidesa Damjan Polh in dodal, da se stavka zdravnikov nadaljuje.

Po besedah namestnika vodje vladne pogajalske skupine Denisa Kordeža je vsem v interesu, da bo dogovor sklenjen v najkrajšem možnem času in da tudi stavko v najkrajšem možnem času zaključijo. »Zato bomo vse svoje napore usmerili v to in tega ne bomo delali pred kamerami in v medijih, temveč za mizo, kamor te zadeve sodijo,« je pojasnil. O vsebini predlogov nista želela govoriti, Kordež pa je dejal, da ima vsaka stran nalogo, da preuči gradiva. Znova se bodo srečali predvidoma prihodnji teden, o pogajanjih in vsebini pa do takrat ne bodo komunicirali z mediji.

Sindikat Fides je 15. januarja začel stavko, ki bo trajala do preklica. Zahtevajo ureditev plačnega sistema zdravnikov v posebnem zdravstvenem stebru, določitev karierne poti zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij, vključno z dvigi plač starejšim zdravnikom.