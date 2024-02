V izjavi za medije je državni sekretar Boštjan Šefic ocenil, da so individualni pogovori izjemno koristni, saj se s sodelavci in strokovnjaki državne tehnične pisarne seznani s posameznimi specifičnimi situacijami prebivalcev. Cilj je, da skupaj za vsakega poiščejo najbolj optimalno rešitev. Prioriteta pa so tisti, ki so jim poplave odnesle vse: »Izkazalo se je, da je takšen pristop primeren, zato bomo tako tudi nadaljevali,« je dejal.

Da bi postopki tekli čim hitreje, so se po njgevoih besedah odločili, da aktivnosti na terenu potekajo vzporedno. Zato so na prvem sestanku z župani občin petega januarja govorili predvsem o postopkih pridobivanja zemljišč za nadomestitvene gradnje.

Šefic je ob tem pojasnil, da zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev dovoljuje določene izjeme tam, kjer bo potrebno najti novo območje za preselitev ali gradnjo. »Po do sedaj opravljenih pogovorih bo to zagotovo zahteven postopek, ne glede na vse poenostavitve, ki so določene v zakonu. Predvsem v primeru kmetijskih zemljišč bo potrebna preudarnost, saj želimo uporabiti kmetijska zemljišča tam, kjer ni druge možnosti,« je dejal Šefic, ob tem pa opozoril, da se pojavljajo,tudi določene anomalije,zlasti neupravičeno dvigovanje cen nepremičnin in zemljišč.

Nekateri se ne želijo preseliti

Na širšem seznamu za preselitev je sicer na Ljubnem ob Savinji 33 družin, 14 pa je ujma popolnoma uničila stanovanjske objekte. Kot je za STA povedal ljubenski župan Franjo Naraločnik, so našli zemljišča za preselitev, ki pa jih še ne odkupujejo, saj nimajo zagotovljene predkupne pravice in sklepov vlade za poplavljence.

Nekateri občani se medtem ne želijo preseliti, saj menijo, da so med poplavo utrpeli le manjšo škodo. Zato se zavzemajo za ureditev in čiščenje struge reke Savinje.

Pogovori se bodo nadaljevali naslednji teden v Lučah in Solčavi, nato pa še v Braslovčah. Šefic predvideva, da bodo zaključeni do konca februarja.

Do sredine janurja je bilo iz državnega proračuna izplačanih 557,8 milijona evrov pomoči

Do vključno 14. januarja 2024 je bilo iz državnega proračuna izplačanih 557,8 milijona evrov za pomoč in sanacijo posledic poplav, od tega so do tedaj posamezniki, podjetja in občine v obliki solidarnostne pomoči in predplačil prejeli 414 milijonov evrov pomoči. Skupna neposredna škoda naravne nesrečne in posledic za prizadeto prebivalstvo, gospodarstvo in okolje sicer znaša približno 9,9 milijarde evrov.

Država je jeseni koordinirala tudi popis škode in uspešno oddala vlogo za nepovratna sredstva Solidarnostnega sklada EU. Evropska komisija je Sloveniji do konca leta 2023 že nakazala 100 milijonov evrov predplačila. Preostala sredstva solidarnostnega sklada v višini do 300 milijonov evrov lahko po besedah državnega sekretarja pričakujemo do aprila.

Šefic je ob tem spomnil, da je za individualno svetovanje, strokovno in tehnično pomoč pri obnovi poškodovanih hiš in objektov ljudem na voljo državna tehnična pisarna, z enotama na Ljubnem ob Savinji in v Črni na Koroškem. Od začetka septembra dalje pa deluje tudi klicni center 114.