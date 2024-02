»Zakonsko določena bruto urna postavka za opravljeno uro začasnih in občasnih del dijakov in študentov ne sme biti nižja od zneska minimalne plače, preračunanega na uro dela povprečne mesečne delovne obveznosti za polni delovni čas, tako da se upošteva, da povprečna mesečna delovna obveznost za polni delovni čas znaša 174 ur. Ob spremembi minimalne plače minister, pristojen za delo, določi nov znesek minimalne bruto urne postavke,« so pojasnili na ministrstvu.

Ker minimalna plača od 1. januarja 2024 znaša 1253,90 evra bruto, je minister za delo Luka Mesec novo minimalno bruto urno postavko za študentsko delo določil pri 7,21 evra.

Nov znesek minimalne bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del bo začel veljati naslednji dan po objavi odredbe o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del v uradnem listu Republike Slovenije.