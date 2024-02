Piranski policisti so septembra lani dobili več prijav o tatvinah vozil. V kratkem času so izginili dva mopeda, dva motorja in gorsko kolo. Prijavljen pa je bil tudi vlom v hišo v Parecagu, od koder sta izginili dve sliki večje vrednosti, dva vloma v avtobusa, parkirana v Luciji (ukradene plačilne kartice za gorivo) in vlom v portoroško trgovino, od koder so tatovi pobegnili s tobačnimi izdelki, hrano in pijačo.

S tovornim avtom v Ljubljano

Intenzivna preiskava je obrodila sadove in oktobra so policisti prišli na sled storilcema, 37 in 39 let starima domačinoma. Preiskali so jima stanovanje in iskali dokaze o povezavi z omenjenimi tatvinami in vlomi, nato pa zoper oba spisali kazensko ovadbo za skupno deset kaznivih dejanj. A dvojice to ni ustavilo, saj je policija včeraj sporočila, da sta v naslednji mesecih do vključno letošnjega januarja sama ali v dvoje zagrešila deset novih nečednosti. Štiriindvajsetega novembra sta na parkirišču v Luciji sedla v odklenjen avto in se z njim odpeljala proti domu. V Seči so ju ustavili policisti. Avto so vrnili lastniku, za povrh pa ugotovili, da šofer nima veljavne vozniške, odklonil je tudi strokovni pregled na mamila. Vendar se tu zgodba še ne konča. Eden od njiju je šel namreč ponovno do enega od lucijskih parkirišč, kjer je poskušal vžgati neko drugo odklenjeno vozilo, a so ga pri tem na srečo zalotili. Policija je ugotovila še, da sta v Luciji ukradla električni skiro, v eni od portoroških prodajaln različno orodje, vlomila v penzion v Seču, pri čemer ju je zalotil občan, v samopostrežni pralnici perila sta vlomila v blagajno s kovanci in jo izpraznila. Neuspešno sta poskušala vlomiti tudi v dva gostinska lokala v Portorožu. Za konec pa je 20. januarja eden od njiju sedel v parkirano tovorno vozilo in se z njim odpeljal v Ljubljano. Ko se je vrnil v Parecag, je povzročil še prometno nesrečo, od tam pobegnil in avto pustil ob cesti.

Preverili so še nekatera neraziskana kazniva dejanja iz preteklosti in na koncu sta si prislužila kar 40 kazenskih ovadb. Zdaj sta na varnem – preiskovalni sodnik ju je namreč pred dnevi zaslišal in odredil pripor.

Je avto res zaklenjen?

Policisti opozarjajo občane, naj v vozilih ne puščajo vrednejših predmetov, prav tako ne kaj drugega, kar bi vlomilci lahko s pridom izrabili. Na primer ključe stanovanj, poštnih nabiralnikov, osebne dokumente, različne kartice za dostop do garaž in tako dalje. Ko vozilo zaklepamo, se prepričamo, ali se je dejansko zaklenilo in se ne zanašamo zgolj na zvočni ali svetlobni signal. Če v okolici parkirišč vidite sumljive osebe, ki opazujejo avte, ali sumite, da ste bili žrtev podobnega kaznivega dejanja, policija svetuje, da takoj pokličete na številko 113.