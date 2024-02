Na SDT pojasnjujejo, da so preiskave potekale med drugim zaradi kaznivih dejanj dajanja in jemanja podkupnine in zlorabe uradnega položaja.

Predkazenski postopek je SDT začelo usmerjati leta 2021, sprva zoper dve fizični osebi zaradi suma korupcije. Prikrite preiskovalne ukrepe so razširili na druge osumljene in nova kazniva dejanja, kar je po več kot eno leto trajajočem predkazenskem postopku pripeljalo do utemeljenih razlogov za sum sistemske korupcije, tako v državni upravi pri pridobivanju gradbenih in uporabnih dovoljenj predvsem na območju Mestne občine Ljubljana, kot tudi zlorabe sredstev Mestne občine Ljubljana.

»Osumljenim se očitajo huda gospodarsko korupcijska kazniva dejanja, do katerih mora imeti država ničelno toleranco in za katera so izkazani utemeljeni razlogi za sum, da so jih izvršili osumljeni po že vzpostavljenem načinu delovanja,« so zapisali na SDT.

Janković se je po akciji spraševal, ali ne gre za poskus zastraševanja.

Med drugim so preiskovali domnevno sporne sponzorske pogodbe ljubljanskih podjetij nogometnemu klubu Olimpija. O tem smo pisali tu.

Predkazenski postopek v tej zadevi še ni zaključen, vsi zaseženi predmeti na hišnih preiskavah in predvsem elektronske naprave bodo podvrženi temeljiti analizi, rezultat katere bo pokazal smer za nadaljnje korake tako policije kot tožilstva, še pišejo na SDT.