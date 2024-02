»Četudi bom najverjetneje morala oditi, danes, jutri, ali kasneje, bom šla mirno, z zavestjo, da se val tega boja ne bo več dal zlahka ustaviti,« je zapisala.

Švarc Pipan je že pred dnevi zavrnila poziv SD, naj odstopi sama, in za afero obtožila tudi ljudi iz lastne stranke. Predsednica Tanja Fajon je njene izjave označila za manipuliranje in laži, premier Golob pa je po priznanju, da je bilo na skupnem sestanku »kar zoprno,« odločitev preložil do nadaljnjega.