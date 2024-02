Pijana v vrtec, zaspal na cesti

Spet ne moremo mimo peripetij nevarnih voznikov, ki za volan sedejo pijani. V zadnjem tednu je med njimi najbolj izstopala ženska, ki se je na Ravnah na Koroškem na poti v vrtec po otroka (bilo je sredi dneva!) zaletela v prometni znak, potem pa pobegnila. Policisti so jo našli s pomočjo registrske tablice, ki je v trku padla z avta in ostala na kraju nesreče. Alkotest je pokazal, da je bila kar hudo pijana. Ne samo vožnja, tudi smučanje pod vplivom alkohola je nevarno. Na Voglu so policisti oglobili Estonca, ki se je po belih strminah spuščal »pod gasom«. Opit je bil tudi moški, ki so nekje pri Pivki našli v avtu. Parkiral je na cesti, kar dve uri stal tam, pri čemer je imel vključene vse žmigavce. Na trkanje po oknu se najprej sploh ni odzval, se je pa zdramil ob položnici policistov. Več dela so imeli krški policisti z moškim, ki je eno dopoldne hodil po cesti, s čimer je ogrožal sebe in druge. 50-letnik je bil očitno pijan in v nobenem stanju za klepet s policisti. Žalil jih je in jih ni poslušal. Obvladali so ga in odpeljali s seboj. Tudi njega čaka globa.

Babica junakinja

Se še spomnite Super Babice? Junakinje britanske otroške serije, ki smo jo v osemdesetih in devetdesetih spremljali tudi pri nas? Gospa v krilu iz škotskega tvida in čepico z rdečim cofom je svoj kraj pred zlobneži varovala s super močmi. Junakinje, kot je bila ona, pa obstajajo tudi izven malih zaslonov. V resničnosti. Natančneje – v zaselku Žitni Potok v Srbiji. Bilo je kak teden, dva tega, ko je razbojnik sredi noči razbil steklena vrata na hiši 78-letne gospe in nepovabljen vstopil v vanjo. Znašla sta se iz oči v oči. On se je je očitno ustrašil, v roke vzel manjšo sekiro in ji zagrozil s smrtjo. »Celo udaril jo je z njo, potem pa zahteval denar. Gospa se je znašla in mu rekla, da ga ima v zgornjem nadstropju, do katerega je treba iti po zunanjih stopnicah. Nagnal jo je ven in ji sledil. Gospa je začela na ves glas kričati, porinil jo je na tla in pobegnil. Soseda je poklicala policiste, ti pa so gospo razglasili za junakinjo. Nepridiprava sicer niso našli.

Cirkus na cesti

Pet zeber, štiri kamele in pritlikavi poni so se pasli na travi ob avtocesti. Milo rečeno nenavaden prizor je navduševal vse, ki so ob vožnji mimo pritisnili na zavore, zaradi česar je nastal zastoj. Še dobro, da se ni zgodila še kaka nesreča. Kaj se je sploh zgodilo? Na tovornjaku oziroma v prikolici, na katerem so živali vozili z enega dela ZDA na drugega, je izbruhnil požar, zato so kopitarje evakuirali. Kar nekaj časa je trajalo, da so jih gasilci in policisti polovili in usmerili na varno, kjer so počakali na nov prevoz. Poškodovanih ni bilo. Situacija bi lahko bila veliko hujša. V drugem tovornjaku so namreč prevažali tigre in leve. »Uf. Lov na te bi bil zagotovo še bolj zanimiv,« je misel na pobegle velike mačke v smehu komentiral policist.

Drage klobasice

Kar sedemnajst policistov iz Hamburga se je znašlo sredi preiskave zaradi suma jemanja podkupnine v obliki znamenitih nemških klobasic. V desetih mesecih naj bi jih namreč v neki gostilni pohrustali za kar dva tisoč evrov, račun pa naj bi venomer poravnal nek predavatelj, pri katerem so obiskovali tečaje. Po navedbah tožilstva naj bi ta policiste s hrano razvajal v upanju, da bi od njih prejel pozitivne ocene predavanja. Afera »currywurst« še ni končana. Tako se zaenkrat ne ve, ali so bili možje v modrem le naivni, ko so sprejeli hrano, ali pa so (lačni) točno vedeli, kaj počnejo.

Namesto igrače pravi deček

Medtem ko so bili njegovi starši na smrt zaskrbljeni, je triletni Ethan užival, kot že dolgo ne. Sredi nakupovalnega središča v avstralskem Queenslandu se mu je namreč uspelo splaziti v avtomat, poln igrač. Saj veste, enega tistih z ročico, s katero se plišaste stvore lovi, a nikoli zares ulovi. Fantek pa je sistem prelisičil, dokopal se je do vseh. Izpolnile so se mu sanje. In čeprav se je uspel v avtomat spraviti sam, je na poti do svobode potreboval pomoč. Prišli so policisti, mu uspeli razložiti, naj sede čim bolj stran od stekla in si z rokama prekrije obraz. Razbili so steklo, otroka pa potegnili na varno. »No, osvojil si nagrado. Katero hočeš?« se je z dečkom pošalil policist.