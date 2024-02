Cavazza se je rodil 2. februarja 1939 v Milanu, materi Slovenki in očetu Italijanu. V Slovenijo se je preselil leta 1948 po smrti očeta. Po osnovni šoli se je leta 1956 vpisal na Pomorsko šolo v Piranu, med letoma 1960 in 1963 je služil kot pomorec.

Leta 1964 se je vpisal na Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT) v Ljubljani. Po končanem študiju je delal v Slovenskem stalnem gledališču (SSG) v Trstu in se leta 1971 zaposlil kot igralec v SNG Drama Ljubljana. V bogati igralski karieri je sicer Cavazza sodeloval z domala vsemi slovenskimi gledališkimi hišami, bil je tudi profesor na AGRFT.

Kot režiser je debutiral leta 1992 s predstavo Zaigraj še enkrat, Sam v ljubljanski Drami. Odtlej se je redno pojavljal v slovenskih gledališčih tudi kot režiser, pri filmu in televiziji tudi kot scenarist. Vzporedno z gledališčem je Cavazza igral tudi v filmih - slovenskih, nekdanjih jugoslovanskih ter v nekaj mednarodnih koprodukcijah. Na filmskem plantu ga je bilo mogoče nazadnje videti v filmu Dedek gre na jug.

Leta 2018 mu je takratni predsednik Borut Pahor podelil zlati red za zasluge za izjemen ustvarjalni opus.

»Je nemirni iskalec in ustvarjalec, katerega upodobitve strasti, izgub, bolečin, ponižanj in iluzij njegovih junakov so se trajno zapisale v slovenski gledališki spomin,« piše v utemeljitvi.

Cavazza je dejaven tudi na glasbenem področju. Kot vokalist nastopa v zasedbi Boris Cavazza kvintet (tudi kvartet), v preteklosti se je občasno pridružil tudi zasedbi Fake Orchestra. Nekaj časa je bil dejaven tudi kot Unicefov ambasador dobre volje. Igralčevo življenje je v biografskem romanu, ki je izšel leta 2011, popisala Vesna Milek.