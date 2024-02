Do prvega medsebojnega obračuna v letošnji ligi prvakinj so bile tako Ljubljančanke kot rokometašice iz Ikasta, mesta z nekaj več kot 16.000 prebivalci, po treh odigranih krogih še brez poraza. Po tej tekmi v začetku lanskega oktobra so neporažene ostale le še Danke, ki so do zmage prišle v zadnjih sekundah dvoboja. Usodo Krima je zapečatila Čehinja Marketa Jerabkova, edina neskandinavska igralka v zasedbi Ikasta, s svojim edinim golom na tekmi.

Po bolezni se v ekipo vrača Barbara Lazović

»Na prvi tekmi je bil Ikast morda res nevarnejši na svoji levi strani, čemur se bomo posvetili, vendar je enako močan tudi na drugih položajih. Vsekakor gre za zahtevnega tekmeca, zato bomo morali garati vseh 60 minut. Upam, da bomo končnico dočakali mirnejši kot na prvi tekmi,« je svoje misli na sobotno tekmo že popolnoma preusmeril Dragan Adžić, trener serijskih slovenskih državnih prvakinj, ki ima spet na voljo širši izbor igralk. Med drugimi bo lahko računal na izkušeno Barbaro Lazović, ki se v ekipo vrača po bolezni.

»Končni razplet na sobotni tekmi bo odvisen predvsem od nas samih. Vemo, da Danke igrajo hitro igro z veliko protinapadi in veliko teka, zato bomo morale biti zelo pozorne na vračanje v obrambo. Prav tako bomo morale zmanjšati število lastnih napak, s čimer bi jim lahko preprečile eno njihovih najmočnejših orožij. Imamo prednost domačega igrišča, imamo tudi izkušnje, že na zadnjih nekaj tekmah pa smo pokazale, da smo lahko dobre tudi v končnicah tekme,« je v pričakovanju sobotne tekme povedala kapetanka Krima Mercatorja.

S 15 točkami je Ikast trenutno na tretjem mestu skupine B in ima še možnosti, da se v primeru zmage v soboto vmeša tudi v boj za prvo ali drugo mesto, ki neposredno vodita v četrtfinale končnice. Motiva mu torej ne bo manjkalo, toda prav tako ne gostiteljicam, ki si še niso zagotovile mesta v razigravanju za uvrstitev v četrtfinale.

Najboljša obramba proti najboljšemu napadu

V letu 2024 ekipa, ki jo vodi Kasper Christensen, še ni izgubila. Dve zmagi je dosegla v ligi prvakinj (Zaglebie 35:26 in Rapid Bukarešta 30:29), šest pa v danskem prvenstvu, kjer je z dvema porazoma trenutno druga, za prvouvrščenim Esbjergom, ki je v ligi prvakinj z Metzem vodilni v skupini B. Ob tem je Ikast igral še neodločeno s Ferencvarosem (28:28). S 375 doseženimi goli je z Metzem najbolj učinkovita ekipa v ligi prvakinj, vendar velja ob tem omeniti, da je veliko golov, 342, tudi prejel. Več od njega so jih prejeli le Sävehof (379) in Budućnost (343) v skupini A ter Zaglebie (382) v skupini B. Na drugi strani se Krim lahko pohvali z najboljšo obrambo v skupini B (302), zato pa sta manj zadetkov (308) od njega dosegla le Rapid (298) in Zaglebie (263).

»Lahko bi rekli, da bo najučinkovitejša ekipa v skupini igrala proti ekipi z najboljšo obrambo. Verjamem, da bo obramba tista, ki bo odločala o razpletu. V tej sezoni smo že večkrat dokazali, da lahko igramo proti vsaki ekipi, še zlasti, ko smo v polni zasedbi,« zagotavlja Adžić.

V soboto bo že deseta medsebojna tekma med Krimom in Ikastom. Izid je trenutno neodločen, po štirikrat so zmagale Ljubljančanke in Danke, enkrat pa se je tekma končala neodločeno. Razlika v golih je 235:232 v korist danske ekipe, ki bo do konca rednega dela lige prvakinj igrala še proti Metzu doma in Kristiansandu v gosteh, Krim pa čakata gostovanje pri Esbjergu in domača tekma z Zaglebiem.

*** 302 gola je prejel Krim v ligi prvakinj, kar pomeni, da ima najboljšo obrambo v skupini B.

*** Ikast, najučinkovitejša ekipa v skupini, bo igral proti ekipi Krima, ki ima najboljšo obrambo. Verjamem, da bo obramba tista, ki bo odločala o razpletu. Dragan Adžić, trener Krima