Smučarski skakalci in skakalke bodo konec tedna skupaj nastopili na istem prizorišču. Skakalnica v Willingenu je z velikostjo 147 metrov največja na svetu, zato ima sloves male letalnice. Moški del ne bo imel veliko težav s prilagajanjem, saj je minuli teden na letalnici Kulm tekmoval na svetovnem prvenstvu v poletih. V slovenski moški reprezentanci so Lovro Kos, Timi Zajc, Peter in Domen Prevc ter Žak Mogel, ki je zamenjal poškodovanega Anžeta Laniška. Najboljši slovenski skakalec hitro okreva po poškodbi kolena in je odločen, da bo v letošnji sezoni še tekmoval.

Domen Prevc poleti ni mlatil prazne slame

Nemški mediji v Willingenu z nestrpnostjo pričakujejo nastop družine Prevc, ki ima v svetovnem pokalu skupaj že 34 zmag. Peter (23 zmag) in Domen (5 zmag) sta stara znanca tekmovališč, medtem ko je Nika (6 zmag) vzhajajoča zvezdnica, ki z vsakim uspehom zbudi več pozornosti. »Willingen je resnično velika skakalnica. Upam na vsaj malo vzgonskega vetra. Kulm je letalnica, a sem pogrešal malo podpore pod smučmi, zato nisem tako užival, kot sem si želel. Z vsakim letom, ko sem starejši in je treba vložiti več truda, ima tudi vsaka kolajna večjo vrednost. Kolajna s Kulma je potrditev, da sem poleti delal prav, da vloženi trud ni bil zaman in nisem mlatil prazne slame,« je bil iskren dvakratni svetovni ekipni prvak v poletih Domen Prevc.

Najmlajši med tremi brati Prevc je naredil zanimivo primerjavo z razočaranjem v ekipi, ko je Zajc osvojil bronasto kolajno, potem ko je imel na dosegu zlato. »To je tako kot takrat, ko imaš v roki sladoled, pa kepica pade na tla in poješ le še kornet. Ni tako sladko kot sladoled. Vsako kolajno je treba spoštovati,« je pripomnil 24-letni Domen Prevc, ki se veseli nadaljevanja sezone, saj bodo tekme na skakalnicah, ki mu ustrezajo, čeprav bo februar zelo zahteven zaradi veliko dolgih potovanj na tekme v Willingenu, Lake Placidu v ZDA, Saporu na Japonskem in polete v Oberstdorfu. »Prihajajo skakalnice, ki jih poznam in so po mojem okusu. Nekaj novega bo le prenovljeni Trondheim. Do konca sezone sezone mi ni všeč le Lahti, a ga bom počasi naštudiral, saj sem tam naredil že veliko skokov. Predvsem za letalnice v Oberstdorfu, Vikersundu in Planici si želim ugodnih razmer, da ne bo le veter v hrbet, čeprav sem dokazal, da znam skočiti,« je končal Domen Prevc.

Peter Prevc je do uspešnih poletov na ekipni tekmi na Kulmu prišel tudi po pogovoru z Robertom Kranjcem. Na letalnicah namreč ni časa, da bi se učil skozi sedem, osem skokov, ampak je treba vse znanje posrkati z enim, dvema skokoma. »Kranjec zna vse skupaj pojasniti z drugačnimi besedami. Ni vse v tehniki, kako je treba skočiti, ampak v tem, kako si moram vse skupaj predstavljati v glavi,« je pojasnil Peter Prevc. Vzel si je čas, da je razložil, kakšna je njegova vloga kapetana reprezentance: »Moram poskrbeti, da smo uspešni. V vlogi kapetana ni uravnilovke. Ko je nekdo na dnu, ga skušam dvigniti. Ko ocenim, da je kdo previsoko, ga malo potegnem navzdol. Če kdo govori preveč po vetru, ga opozorim, da se mora osredotočiti na tehniko. Ko je preveč besed o tehniki, poskrbim, da misli usmeri drugam in malo zadiha. Vseskozi je treba loviti ravnovesje.« Kolajna mu je dala umirjenost, ki je prvi pogoj za uspehe v nadaljevanju sezone.

Ženski rekord Willingena ima Nika Križnar

Willingen je bil prvič v koledarju svetovnega pokala leta 1995, ko je zmagal legendarni Avstrijec Andreas Goldberger. Uradni rekord skakalnice je 153 metrov Poljaka Klemensa Muranke iz leta 2021, vendar Finec Janne Ahonen pravi, da je skočil 255 metrov, potem ko so mu leta 2005 izmerili rekord 252 metrov. »Zanesljivo sem skočil več kot 252 metrov, a od 250 metrov naprej ni bilo več naprav, ki merijo dolžino skoka. Nihče ni pričakoval, da je mogoče leteti tako daleč, zato tudi merilci dolžin niso bili pozorni,« je tedaj trdil Janne Ahonen. Tudi Slovenci so sodelovali pri rekordnih daljavah. Jurij Tepeš je leta 2014 izenačil rekord Ahonena 252 metrov. Lani je Žiga Jelar skočil 154,5 metra na treningu, a ni bil priznan, ker ni bil dosežen v kvalifikacijah ali na tekmi. Na tekmi mešanih ekip je Timi Zajc lani pristal na ravnini pri 161,5 metra in imel veliko sreče, da se ob spektakularnem padcu ni poškodoval, potem ko zaradi močnega vzgonskega vetra skoka ni zmogel skrajšati. Padec je pustil veliko posledic, saj ga je bilo do konca sezone strah, da bi skakal predaleč. »Da se nisem poškodoval, je posledica dobre telesne pripravljenosti. Spomini so grozni. Bomo videli, ali mi bodo ponagajali konec tedna. Najbolj si želim, da ne bi bilo tako vetrovno, kot je bilo lani,« pravi Timi Zajc, ki je dobil krila z dvema kolajnama na svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih na Kulmu.

Ženski rekord Willingena je 151 metrov in je od predlani v lasti Slovenke Nike Križnar. Strokovnjaki nestrpno čakajo, kako se bo v Willingenu znašal vladarica letošnje zime Nika Prevc, ki v karieri še ni tekmovala na tako veliki skakalnici. Ženske bodo imele po Willingenu 14-dnevni premor. V nedeljo se bo s slovesnim odprtjem v Planici začelo 47. mladinsko svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, na katerem ima pravico nastopa tudi Nika Prevc.

*** 29 skokov je bilo doslej v Willingenu dolgih 150 metrov in več. Rekord pri moških je 153 metrov (Poljak Klemens Muranka), pri ženskah pa 151 metrov (Slovenka Nika Križnar).

Spored v Willingenu Petek, 2. februar 16.45: kvalifikacije moški, 18.15: kvalifikacije ženske. Sobota, 3. februar 12.15: tekma ženske, 16.10: tekma moški. Nedelja, 4. februar 10.30: kvalifikacije ženske, 11.30: tekma ženske, 14.30: kvalifikacije moški, 16.10: tekma moški.