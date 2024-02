Velenjska lekcija o energetski (ne)učinkovitosti

Toplota ima temeljno fizikalno lastnost, da vselej in nezadržno prehaja iz toplejšega v hladnejše območje. Vedno bo prehajala, na to človek ne more vplivati. Tudi stene hiš in stanovanj toplote ne morejo zadržati. Toda nekatere stavbe vendarle ohranijo več toplote kot druge. Človek namreč dandanes zna in zmore vplivati na dinamiko uhajanja toplote. Zna jo učinkoviteje zadržati. Večina stavb, zgrajenih pred letom 1990, je brez primerne toplotne izolacije, in če doslej niso bile energetsko sanirane, so praviloma zelo potratne. Toplota uhaja skozi njihove zidove, okna in strehe. To danes zelo brutalno čutijo Velenjčani in Šoštanjčani, ki so jih vrtoglavi zneski na položnicah za ogrevanje pognali na ulice.