Slovenija bo leto dni predsedovala Strategiji EU za alpsko regijo

Slovenija je z današnjim otvoritvenim dogodkom v Postojni začela enoletno predsedovanje Strategiji EU za alpsko regijo. Na njem so zbranim domačim in tujim predstavnikom predstavili program slovenskega predsedovanja ter najpomembnejše aktivnosti strategije v letu 2024, so sporočili iz ministrstva za zunanje in evropske zadeve.