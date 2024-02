O prestopu so čez dan poročali številni specializirani mediji za motošport, med drugim tudi Autosport.

Hamilton je skozi kariero večkrat dejal, da bi se rad nekoč preizkusil v poskočnem konjičku iz Maranella, leta 2025 pa se mu bo želja tudi uresničila.

»Z Mercedesom sem preživel izjemnih 11 let, ponosen sem na vse, kar smo skupaj osvojili. Mercedes je del mojega življenja vse od mojega 13. leta. Z njim sem odrasel, zato je bila odločitev o prestopu ena najtežjih v mojem življenju,« je v izjavi z spletno stran Mercedesa sporočil sedemkratni svetovni prvak.

»Trenutek je pravi za nov izziv in res se ga že veselim. Vselej bom hvaležen za vso podporo Mercedesove družine, še posebej šefa Tota Wolffa. Hvaležen sem mu za njegovo prijateljstvo in vodstvene sposobnosti, zato želim skupno zgodbo končati na vrhuncu. Še vedno sem 100-odstotno predan Mercedesu in storil bom vse, kar je v moji moči, da si bomo tudi mojo zadnjo sezono v srebrni puščici še kako zapomnili,« je še dodal 39-letni zvezdnik formule 1.

»To je bilo najboljše partnerstvo, kar ga je svet formule 1 kdajkoli videl. Na to lahko gledamo s ponosom. Lewis bo vselej pomemben del zgodovine Mercedesa. Vedeli smo, da se bo naše sodelovanje nekoč končalo, danes je ta dan. Razumemo in sprejemamo njegovo željo po novem izzivu. Pred nami je še zadnja sezona z Lewisom v kokpitu, zato si želimo uspešne sezone 2024,« pa je o prestopu k Ferrariju dejal šef Mercedesa Wolff.

Avgusta je Mercedes podaljšal pogodbi s Hamiltonom in njegovim moštvenim kolegom Georgeom Russellom do konca leta 2025. Od 2026 pa bodo v vrhunskem razredu motošporta veljali novi predpisi za motorje.

Hamilton bo od 2025 vozil ob Monačanu Charlesu Leclercu, ki je v začetku leta podpisal dolgoročno pogodbo. Trenutnemu drugemu vozniku Ferrarija Špancu Carlosu Sainzu pogodba poteče po tej sezoni.

Hamilton je k Mercedesu prišel leta 2013, potem ko je prvih šest sezon v formuli 1 preživel za volanom McLarna, s katerim je 2008 osvojil svoj prvi naslov svetovnega prvaka. Preostalih šest (2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020) je dobil v Mercedesu.