Vse, kar podjetje vlaga v odnose in zavzetost ljudi navznoter, se zelo hitro odraža na rezultatih na trgu. Po načelu poskrbite za svoje ljudi in ti bodo poskrbeli za vaš posel. Da je kakovost odnosov pomembna kategorija poslovnega uspeha, je tudi ključno sporočilo raziskave Zlata nit, v kateri je v 17 letih vprašalnik izpolnjevalo 115.699 zaposlenih. Dobri odnosi se splačajo.

Tega se še kako dobro zavedajo podjetja, ki so se letos uvrstila v finalni izbor Zlate niti. Med prijavljenimi 65 podjetji se je v finale prebila enaindvajseterica. Med finalisti je približno tretjina takih, ki so se v finale prebila prvič. Finalisti v skupini velikih podjetij so Automatic servis, Eti, Nomago, Plastika Skaza, RLS, Sportradar in Zavarovalnica Sava. Med srednje velikimi podjetji so med finalisti Agilcon, Četrta pot, Lotrič, Outbrain, RCM, Špica International in Xlab. Med malimi podjetji pa so se med finalno sedmerico umestila podjetja Biosistemika (lanski prejemnik priznanja), Intera, Makom trgovina, Point our, Selectium Adriatics, Sus dvigala in Tu-val. Na vprašalnik o kakovosti odnosov je odgovorilo 5257 zaposlenih, 1236 (23,5 odstotka) jih je na anketo odgovarjalo v pisni obliki, 4021 (76,5 odstotka) pa elektronsko po spletu. Vsak petek do konca izbora Zlata nit, ki bo 28. marca, bomo v rubriki Zaposlitve in kariera predstavljali zgodbe finalistov.