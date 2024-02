Na tisoče članov vaših programov o vlaganju denarja prihaja iz več kot 50 držav. Kako vam je v tako zahtevni in zasičeni panogi, kot je vlaganje denarja, uspel takšen mednarodni preboj?

Res je, vlaganje denarja je ena najbolj konkurenčnih panog na svetu in v njej z naskokom prevladujejo ameriški strokovnjaki. Moj uspeh bi lahko pripisal kombinaciji edinstvenega pristopa pri podajanju vsebin, načrtnega razvoja moje osebne blagovne znamke, trdega dela in izjemnega zadovoljstva mojih strank. Medtem ko je finančna panoga preplavljena s kompleksnostjo, tehničnimi termini in kratkoročnim razmišljanjem, je moja filozofija ravno obrnjena. To zahtevno področje znam razložiti na enostaven in zabaven način, tako da moji člani točno vedo, kaj narediti in kam klikniti, ko vlagajo. Pri vlaganju denarja razmišljamo dolgoročno in znamo izkoristiti padce različnih trgov, da kupujemo, medtem ko drugi v paniki prodajajo. Zaradi tega imam danes več kot 7000 članov mojih dražjih programov, ki prihajajo z vseh koncev sveta – tudi iz držav, kot so Papua Nova Gvineja ali Katar.

Ali se pristop pri vlaganju denarja v Sloveniji razlikuje od pristopa, ki ga imajo Američani, Avstralci ali prebivalci Združenih arabskih emiratov?

Presenetljivo je odgovor ne. Osnovni pristopi uspešnega vlaganja denarja so povsod po svetu enaki. Vsi moji člani vlagajo v delniški trg, kriptotrg, obveznice in žlahtne kovine. Nekatere možnosti pri različnih naložbenih produktih so sicer lahko drugačne zaradi regulative EU, ZDA ali drugih držav, toda to so malenkosti, ki ne vplivajo na osnovno strategijo vlaganja in razporeditev sredstev v naložbenem portfelju.

Ste avtor knjižne uspešnice The Million Dollar Decision, nekakšnega vodnika po svetu vlaganja denarja. Kaj je glavno sporočilo knjige?

Danes praktično že vsi vemo, da moramo del osebnih dohodkov vlagati za stara leta, za zagotavljanje finančne varnosti in zato, da se nam denar plemeniti. Toda če ne razumeš nekaj ključnih detajlov, teh ciljev ne boš dosegel, tudi če pridno vlagaš svoj denar. Ključno sporočilo knjige je, da moraš pri vlaganju denarja razumeti učinek upravljavskih provizij na naložbe. Te provizije, ki se obračunavajo vsako leto pri praktično vseh tipih naložbenih produktov, so sicer nizke, denimo 2 odstotka, toda na dolgi rok ti požrejo večino donosov. In to je tisto dejstvo, ki ga večina vlagateljev ne razume oziroma ne pozna. Nizke letne provizije nam uničujejo finančno prihodnost. Nerazumevanje tega področja je po mojem ena največjih napak, ki jih vlagatelji počnejo pri vlaganju denarja.

Kaj so še druge velike napake, ki jih ljudje počnemo pri vlaganju denarja?

No, za tole si bova morala vzeti en cel dan. Na žalost je panoga vlaganja denarja preplavljena s prevaranti. Od slamnatih posrednikov, prek katerih misliš, da vlagaš v finančne produkte, v resnici pa je denar že izginil na kakšne karibske otoke, pa do oglasov na družbenih omrežjih, ki obljubljajo superdonose brez truda. Na žalost ogromno ljudi po vsem svetu izgublja milijone, ko vlagajo v takšne in podobne »priložnosti« ali pa zaupajo »prijateljem«, ki jim priporočajo naslednji superkripto kovanec, ki bo šel zagotovo v nebo. Svojim članom priporočam le vlaganje prek velikih reguliranih borznih posrednikov in nekaj velikih kriptomenjalnic.

V zadnjem času se veliko govori o bitcoinu in kriptotrgu. Kako vidite prihodnost tega trga?

Bitcoin je preprosto hranilec vrednosti v digitalni obliki. V sodobnem svetu ima torej zelo podobno funkcijo, kot jo je imelo doslej zlato. S tem, da moramo razumeti, da nove generacije zlato ne pritegne, ker živijo v digitalnem svetu in želijo preprosto in varno digitalno hrambo vrednosti. In to bitcoin definitivno je. S tem, ko so v ZDA pri komisiji za borzo in vrednostne papirje potrdili bitcoin spot ETF, je bitcoin pridobil še tisti zadnji kanček legitimnosti, ki mu je doslej manjkal.

Še večji potencial kot pri bitcoinu vidim v poslovnih kriptoprojektih, ki rešujejo realne probleme in ustvarjajo realno vrednost. Denimo na tisoče razvijalcev po svetu razvija različne aplikacije na platformah, kot so ethereum ali solana. Te aplikacije so lahko uporabne v podjetjih, v finančni panogi, pri industriji zabave in drugod. Te platforme torej ustvarjajo realno vrednost – podobno kot Apple, Tesla ali Krka. Zato menim, da je prihodnost resnih kriptoprojektov svetla. Poudarjam pa besedo resnih, saj je na kriptotrgu tudi na tisoče projektov, ki nimajo čisto nobene vrednosti.

Kaj bi svetovali vsem, ki si ob povprečni plači želijo zagotoviti finančno varnost?

Običajen odgovor bi tule bil: redno in pridno vlagajte. Bom pa sam zavil v nekoliko drugo smer. (Smeh.) Če redno vlagate zelo majhne vsote denarja, je to v redu, toda prave finančne varnosti s tem ne boste dosegli. No, vsaj ne v manj kot desetih ali dvajsetih letih.

Kaj je torej boljša pot?

Hitrejši pristop za doseganje finančne varnosti je višanje osebnih dohodkov. Ta cilj lahko dosežete tako, da začnete intenzivno pridobivati različna znanja, ki prinašajo večjo vrednost za delodajalce. Na srečo je danes na voljo veliko brezplačnih virov na internetu, kar omogoča izobraževanje na številnih področjih. Na primer, trenutno je veliko povpraševanje po strokovnjakih za digitalni marketing. Podjetja iščejo te strokovnjake, saj imajo pomembno vlogo pri rasti in uspehu podjetij. Če se želiš naučiti digitalnega marketinga, lahko bereš članke ali gledaš videovsebine o spletnem oglaševanju, analizi podatkov, vsebinskem marketingu in podobno. Če si sposoben nameniti eno uro vsak dan zvečer za izobraževanje namesto denimo gledanje televizije, lahko hitro napreduješ v življenju. Tvoj prispevek bo sčasoma na trgu večji in delodajalci ti bodo pripravljeni ponuditi višjo plačo. Ko pa imaš večjo plačo, lahko tudi več denarja vlagaš in hitreje dosežeš višjo finančno varnost.