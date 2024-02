Ameriška podjetja so trenutno v sredini objav rezultatov za zadnje četrtletje lanskega leta. Do zdaj je rezultate objavilo dobrih 40 odstotkov vseh podjetij, ki sestavljajo indeks. Do torka tega tedna je napovedi preseglo največ podjetij v sektorju informacijska tehnologija. Posledično je bil sektor tudi najdonosnejši letos. Je pa nekaj imen v torek zvečer malenkost razočaralo, kar bo nekoliko ohladilo trg. Izpostavimo lahko AMD, delno tudi Microsoft in Alphabet. Cene njihovih delnic so sicer letos že konkretno pridobile vrednost. Premor bi bil zdrav tudi za indekse, saj so nekatere delnice leto začele preveč optimistično.

Makroekonomske razmere na drugi strani luže pa so še naprej dobre. Inflacija se znižuje, gospodarstvo ostaja močno. Takšne so tudi napovedi za prihajajoče mesece. Vse bolj se potrjuje optimalen scenarij, po katerem bi se inflacija znižala brez recesije. Sicer so presenečenja še vedno mogoča, vendar pa bi potrebovali izreden dogodek, ki bi ponovno zvišal cene določene surovine ali pa prekinil dobavne verige. Nekaj se sicer kuha na Bližnjem vzhodu. Ladijske voznine so decembra poskočile za več kot 100 odstotkov, vendar so januarja že padle za polovico in so ponovno na »normalnih« ravneh. Zelo zanimivo bo spremljati še preostale rezultate ameriških podjetij za zadnje četrtletje in njihove napovedi za letošnje leto. Doslej smo videli, da se vroča zgodba umetne inteligence ne ohlaja. Zdi se, da bo z nami tudi v letošnjem letu. Bi bil pa premor na delniškem trgu zelo zdrav za nadaljevanje zgodbe, saj previsoka rast privabi vedno več špekulantov, ki stavijo samo na kratek rok. V Ameriki je zelo zanimiv tudi segment malih in srednje velikih podjetij, ki so bila v preteklih letih pod vplivom visokih obrestnih mer. Ta podjetja najdemo v indeksu Russell 2000. Tu so vrednotenja izredno nizka. Ta podjetja in cene njihovih delnic potrebujejo za rast tako močno domače gospodarstvo kot tudi nižje obrestne mere. Zdi se, da se lahko ta scenarij tudi uresniči, kar predstavlja lepo nakupno priložnost.