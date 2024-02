Naj delajo 8 ur, kjer so zaposleni, in naj vsakemu pacientu dajo v roke list za ocenjevanje kakovosti njihovega dela in naj strokovnih napak ne pometajo pod preprogo. Ko se bodo zdravniki borili za plačilo po količini in kakovosti opravljenega dela (kot so plačani v zasebnih praksah), jih bomo podprli, trenutno pa nimajo nobene javne podpore in sramotijo svoj poklic in ugled.

Bojko Jerman, Dolsko