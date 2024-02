To, kar je neki dan na eni od televizij blebetal poslanec SD Jani Prednik, ko je zahteval, naj ministrica odstopi, da bodo lahko inštitucije sistema mirno opravile svoj posel, zahteva temeljito javno presojo opravilne sposobnosti SD in njenih namer. Poslanec si očitno misli, da morajo kriminalisti ravnati različno, ko ugotavljajo kazniva dejanje ministrov/ministric in uradnikov v primerjavi z malimi uličnimi dilerji. Človek uvaja »hrvatizacijo« slovenskega političnega prostora. Tam vsi na oblasti razlagajo, kako naj inštitucije sistema opravijo svoj posel, potem bodo pa tudi sami ukrepali. Misli si. Te inštitucije so sicer njihove, ker v njih prevladujejo njihovi jurišniki, podtaknjenci in naplavine. Poslanec Prednik, ki je bil celo v letih 2013–2018 svetovalec v kabinetu ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (minister mag. Dejan Židan), bi moral poznati vsaj osnove delovanja javne uprave. Zaposleni v javni upravi so, poleg kazenske odgovornosti, ki jo ugotavljata policija in tožilstvo, tudi disciplinsko in odškodninsko odgovorni. Postopke za ugotavljanje disciplinske in odškodninske odgovornosti pa bi ministrica že itak morala začeti.

Nič boljši ni minister za gospodarstvo Matjaž Han, ki je, kot je prenesel eden od medijev, povedal: »Kazati s prstom na druge, sam pa ne prevzameš nobene odgovornosti, je za mene zavržno dejanje. Če je pa kdo iz naše stranke kriv, bo predsedstvo zagotovo sprejelo sklep, tako kot ga je v primeru Švarc Pipan. In če bom kdaj jaz v taki situaciji, bom pač sprejel politično odgovornost.« In to pove minister stranke, ki nas je oskrbela s Teš 6! Zdi se mi, da nas celo vstop v Nato stane manj kot Teš 6. To pove minister, ki je za turizem razposlal 69 (?) milijonov evrov, ne da bi vsaj jasno izpostavil kakršnokoli javno korist (ena alineja ne pomeni nič). To pove minister, ki je tako dragocen, da ga morajo voziti z audijem A8! Kakšen sklep naj sprejme predsedstvo SD za zaposlene v javni upravi? Kaj ima stranka SD z javno upravo? Ali pač! Izgleda, da tako, kot so očitno imeli v primeru Teš 6 in tega problematičnega nakupa.

Cilj te vlade je, podoben pa je bil tudi pri vseh prejšnjih, da se nič ne spremeni. Da bodo stranke še naprej pohabljale javno upravo in črpale koristi za svoje privržence iz javnih sredstev. V prvi vrsti to v primeru tega nakupa za potrebe sodstva želi stranka SD. Stranka SD, ki se ni želela in ne želi rešiti bivšega predsednika republike Boruta Pahorja, nas sedaj poučuje o politični higieni. Stranka, ki ni imela kandidata za župana/županjo Mestne občine Ljubljana, ne more biti v vladi. Predsednica SD v medijih razlaga, da je zavržno, da kot ministrica za pravosodje ne spoštuje predsedstva stranke. Naj si prebere ustavo Republike Slovenije, zakon o vladi Republike Slovenije in zakon javni upravi, pa potem deli nauke. Naj iz njih izlušči vsaj minimalno vlogo strank v vodenju vlade in uprave. Ministrica za zunanje zadeve ne ve niti, kaj je korupcija (ni vzela niti evra). Edino, kar še deluje, je davčna uprava z nadzorom navadnih ljudi in malih podjetnikov. Predsednik vlade ima sicer sedaj priložnost, da to prakso prelomi. Po tem ga bom sodil.

Predsednik vlade tudi očitno ne ve, da se država vodi z zakoni, uredbami, pravilniki itd., ne pa z mobiteli in sedenjem na čevapčičih. Zakon o vladi RS določa, da predsednik vlade vodi in usmerja delo vlade, skrbi za enotnost politične in upravne usmeritve vlade, usklajuje delo ministrov, predstavlja vlado ter sklicuje in vodi njene seje. Kje so v tem smislu sekretarji političnih strank? Minister Han pravi, da se generalni sekretarji vseh treh koalicijskih strank vsak teden sestajajo na političnih, kadrovskih in programskih usklajevanjih. Kdo pravzaprav vodi državo? In kam jo vodi? Razsuli so zdravstvo, razsuli so javno upravo, razsuli so vojaško obrambo, razsuli so vse stopnje javnega šolstva in predšolsko vzgojo, znanost so zrinili na evropske in svetovne projekte. Predsednik vlade Robert Golob ima sedaj priložnost, da stranko SD napodi iz vlade, da se bo naučila, kako je treba spoštovati odločitve strank na eni strani ter ustavo in zakone na drugi strani.

Jožef Slana, Ljubljana