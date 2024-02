Strokovnjaki z Inštituta za politike prostora in ljubljanskega urbanističnega zavoda so že lani prisluhnili pobudam prebivalcev in obiskovalcev Medvod, kako naj bo urejeno parkiranje v občini, o tem pa so se Medvodčani izrekli tudi v anketi, ki je ob koncu minulega leta potekala na spletni strani občine Medvode. Petsto šestinšestdeset anketirancev, med katerimi tretjina prebiva v bližini središča Medvod (center, Svetje, Preska), skoraj dve tretjini živita drugje in Medvode občasno obiskujeta, manjši delež pa je tistih, ki imajo v Medvodah delovno mesto, je menilo, da v Medvodah ni večjih težav s parkiranjem.

»Sodelujoči v anketi so si bili enotni tudi glede tega, da je v občini dovolj parkirišč, a da naj bo parkiranje vseeno urejeno in upravljano na način, da lahko parkirajo tisti, ki prosto parkirno mesto potrebujejo. Težje je namreč parkirati vozilo tistim, ki na poti do Ljubljane presedejo na vlak, in pacientom v zdravstvenem domu, ki se tam morebiti zadržijo dlje kot dve uri,« so analizo anketnih odgovorov povzeli v uradu medvoškega župana Nejca Smoleta. Kot so poudarili, predlog novih parkirnih režimov upošteva različne potrebe uporabnikov: »Modra cona, kot jo poznamo že sedaj, je namenjena kratkotrajnemu parkiranju, da bi bilo več prostora za stranke in obiskovalce. Če pa kdo želi parkirati dlje časa, lahko to stori na istih parkirnih mestih s plačilom parkirnine ali nakupom parkirne dovolilnice. Predlog vključuje tudi to, da bi nekatera parkirišča, ki so bolj oddaljena, postala brezplačna in brez časovne omejitve, da bi jih ljudje bolj uporabljali.«

Bližje in ugodnejše parkiranje za vozače

Na medvoški občini pojasnjujejo, da predlog podpira več kot polovica (58 odstotkov) anketirancev: podpora je večja pri zaposlenih (63 odstotkov) in obiskovalcih (59 odstotkov) ter malo manjša, a še vedno večinska, pri stanovalcih (55 odstotkov). Glede na anketo, so poudarili v uradu medvoškega župana, bi bil ustrezen začetni čas brezplačnega parkiranja dve uri. »Odgovori glede na ceno ene ure parkiranja v plačljivi coni se gibljejo od zelo nizkih (10 centov) do takšnih cen, ki so pogostejše v turističnih krajih (2 evra in več). Povprečje odgovorov pa znaša okoli pol evra, kar bi bilo tudi smiselno za kraj, kot so Medvode. Povprečje odgovorov na vprašanje o ceni mesečne parkirne dovolilnice znaša 28 evrov, za ceno letne dovolilnice pa 201 evro. Takšno dovolilnico bi uporabljali zaposleni in drugi, ki parkirajo dlje časa v mestu – a ne na parkiriščih, ki so blizu vhodov storitev, saj bi tam raje parkirali obiskovalci za kratek čas.«

Na občini so še dodali, da je bil podan predlog, da bi imeli potniki, ki potujejo z vlakom ali avtobusom in se morajo pripeljati iz oddaljenejših delov občine, parkiranje urejeno blizu in ugodno. »To pripravljalci Načrta izvajanja parkirne politike občine Medvode pozdravljajo in predlagajo uskladitev s prevozniki javnega potniškega prometa na način, da se lahko parkirnina poravna z vozovnico IJPP, kot je to že urejeno na nekaterih železniških postajah v Sloveniji, na primer v občini Kamnik in občini Grosuplje.«