Ko nasilneži vztrajajo pri stikih z otroki

Moški z zgodovino nasilja, duševnimi težavami in potrjeno odvisnostjo od alkohola in drog ima dovoljene stike z otrokom. Dečkovi mami se zdi to nezaslišano. Poznan je še hujši primer: pri očetu, osumljenemu spolne zlorabe sinčka, sme ta isti otrok celo prenočiti. Odvetnica Olivera Gomboc pravi, da bi morala biti v družinskem pravu korist otroka najpomembnejša, a v praksi mnogokrat ni tako.