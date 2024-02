Zato lahko generalnemu sekretariatu predlagamo, da v ekipo varnostnikov vključi tudi premierjevo partnerico, za katero jim oziroma nam ne bo treba plačevati pripravljenosti, nadur ali povečanega obsega dela. Glede na sredstva, ki jih namenja aktualni ekipi varnostnikov, lahko vlada ogromno prihrani, hkrati pa bi Tina Gaber za svojega življenjskega sopotnika očitno prej in odločneje prestregla nevarnost, bog ne daj kroglo, če so za varnostnike lahko prehitri že naključni pijančki in posebneži.