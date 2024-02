Električne pediatrične postelje so namenjene podpori telesa najmlajših bolnikov. Omogočajo najprimernejši položaj za ublažitev ali lajšanje bolečine in neugodja ter za izvajanje zdravljenja in nege. Vgrajene imajo tudi pomožno luč in alarm za sprostitev zavore.

Posteljice sta v torek uradno prevzela v. d. generalnega direktorja UKC Maribor Vojko Flis in strokovna direktorica Nataša Marčun Varda. Slednja je povedala, da gre za velik doprinos oskrbi najmlajših bolnikov. Predstojnik klinike za pediatrijo Jernej Dolinšek pa je poudaril, da lahko strokovno delo izvajajo samo ob dobrih bivalnih pogojih.

Direktorica Regije Slovenija v Krki Mojca Prah Klemenčič je izpostavila, da se je Krka ob svoji 70-letnici, ki jo obeležuje letos, odločila pomagati številnim zdravstvenim ustanovam po Sloveniji, pri čemer posebno skrb posvečajo ravno bolnim otrokom. Pri tem je donacija mariborski kliniki za pediatrijo njihova največja letošnja donacija, so sporočili iz podjetja.