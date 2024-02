Američani za nedeljski napad na bazo Stolp 22 blizu meje s Sirijo obtožujejo oborožene skupine povezane z Iranom, ki odgovornost za napad zanika in grozi z odgovorom na odgovor. Predstavniki ameriške vlade so v zadnjih dneh pojasnili, da odgovor ne bo zajemal le enega samega napada, ampak jih bo več. CBS poroča, da bo eden od dejavnikov vreme, ker ima ameriška vojska za bolj natančne napade z manjšo verjetnostjo civilnih žrtev raje lepo vreme.

Po odmevnem nedeljskem napadu je proiranska milica Brigade Hezbolaha, ki ji ZDA pripisujejo odgovornost, v sredo naznanila, da opušča vojaške operacije proti ameriškim silam, kar pa ne vpliva na Američane. Napadi na ameriške cilje po Bližnjem vzhodu so se okrepili po izbruhu vojne med Izraelom in Hamasom, katerega pripadniki so 7. oktobra napadli Izrael, ki je odgovoril z napadi na območje Gaze.

ZDA so se doslej na napade odzivale z merjenimi omejenimi napad, vendar pa je smrt ameriških vojakov spremenila kalkulacije. Ob tem je Biden sicer večkrat ponovil, da si ne želi širšega konflikta v regiji, člani njegove vlade pa, da si ZDA ne želijo vojne z Iranom.

ZDA odgovornost za napad pripisujejo skupini Islamski odpor

Tiskovni predstavnik Sveta za nacionalno varnost John Kirby je v sredo novinarjem povedal, da ZDA odgovornost za nedavni napad na vojaško oporišče na severu Jordanije, v katerem so umrli trije ameriški vojaki pripisujejo krovni organizaciji Islamski odpor, ki vključuje tudi militantno šiitsko skupino Kataib Hezbolah, poroča televizija ABC.

Predsednik ZDA Joe Biden je mnenja, da je potrebno na napad, ki je v oporišču ob meji s Sirijo ranil še 40 vojakov, odgovoriti na ustrezen način, je dejal Kirby. Biden naj bi še razmišljal o opcijah za odgovor, vendar pa ta po Kirbyjevih besedah ne bo enkraten oziroma en in edini. Izjav skupine Kataib Hezbolah, da prekinjajo vojaške operacije proti Američanom, Kirby ne jemlje resno, poleg tega pa to ni edina skupina, ki izvaja napade na Američane v regiji, je dejal.

Proti Američanom je bilo po podatkih ameriške vojske doslej od 18. oktobra lani v regiji izvedenih 166 napadov, od tega 67 v Iraku, 98 v Siriji in en v Jordaniji. Američani se običajno na vsak napad odzovejo. Napadi so se okrepili po izbruhu zadnje vojne med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas 7. oktobra.

Američani medtem izvajajo napade tudi na hutijevce v Jemnu, ki ogrožajo ladje v Rdečem morju. V torek je ameriški rušilec sestrelil raketo hutijevcev, ameriška letala pa so odgovorila z napadi v Jemnu.

Iran je medtem zagrozil, da bo odločno odgovoril na vsak morebiten napad. Iranski veleposlanik pri ZN Amir Iravani je novinarjem v New Yorku povedal, da bodo odgovorili na napade na državo, interese in Irance ne glede na izgovor, poroča iranska tiskovna agencija IRNA.