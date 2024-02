Gre za zgodovinski predmet oziroma zelo zaželen podpis med nogometnimi navdušenci in zbiratelji. 14. decembra leta 2000 se je nanj podpisal Messi in s tem obljubil zvestobo katalonskemu klubu, kjer je nato preživel več kot dvajset let, je zapisal španski časnik La Vanguardia. Prtiček v rahlo modri barvi bo dražbena hiša Bonhams ponudila med 18. in 27. marcem.

Poleg Messija sta na njem še podpisa Carlesa Rexacha, tedaj tehničnega direktorja pri Barceloni, in Josepa Maria Minguelle, ki v tistem času iskal nadarjene nogometaše za klub. Prav slednji je odigral ključno vlogo pri prihodu Argentinca v Španijo. Na prtiček so se omenjeni trije podpisali v restavraciji La Reial Societat de Tennis Pompeia de Montjuic, z njim pa se je Barcelona zavezala, da bo Messiju nudila vse potrebno za zdravljenje pomanjkanja rastnega hormona ter pri nadaljnjem nogometnem razvoju.

Prtiček je v lasti tedanjega Messijevega managerja Horacia Gaggiolija, ki ga je najprej nameraval podariti klubskemu muzeju, zdaj pa se je očitno premislil. »To je najbolj razburljiv predmet, ki sem ga v svoji karieri imel v rokah. Res je samo prtiček, a to je tisti prtiček, ki je spremenil kariero Lionela Messija in zgodovino nogometa,« je ob tem dejal predstavnik dražbene hiše Bonhams Ian Ehling.