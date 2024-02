Kijev je kot dokaz za uspešen napad objavil videoposnetek, na katerem je videti več pomorskih dronov, naloženih z eksplozivom, ki so se približevali ruski korveti. Vidna naj bi bila tudi eksplozija, ruska ladja pa naj bi se začela prevračati in potapljati.

Rusija uradno še ni komentirala incidenta v Črnem morju. Eden od ruskih kanalov na Telegramu, ki naj bi bil povezan z rusko vojsko, pa je sporočil, da je Ukrajina napad izvedla z devetimi droni. »Štiri od njih so odkrili ruski mornarji. Nanje so začeli streljati,« je še sporočil kanal.

Rusija si je polotok Krim in večji del teritorialnih voda v bližini priključila leta 2014. Krim in ruska črnomorska flota sta bila od začetka ruske invazije februarja 2022 pogosta tarča ukrajinskih napadov. Nazadnje je Moskva poročala, da je v sredo sestrelila 20 ukrajinskih raket nad Črnim morjem in polotokom Krim. Napad naj ne bi terjal žrtev.