Odločitev je v čustvenem nastopu sporočil danes na novinarski konferenci na sedežu slovenske smučarske zveze v Ljubljani. Od športne poti se bo uradno poslovil marca na Pokalu Vitranc v Kranjski Gori, kjer je 8. marca 2014 prvič nastopil v konkurenci svetovnega pokala.

Standardni član slovenske A-ekipe za slalom in veleslalom Hadalin je v svetovnem pokalu nastopil na 130 tekmah, od tega je zbral sedem uvrstitev v najboljšo deseterico v posamični konkurenci, dvakrat z devetim mestom na veleslalomih, trikrat na specialnih slalomih s sedmim, osmim in desetim mestom, enkrat z osmim mestom na paralelni tekmi ter enkrat v alpski kombinaciji.

V alpski kombinaciji, ki ni več del tekmovalnega programa svetovnega pokala, je osvojil tretje mesto; 22. februarja 2019 se je na tekmi v Banskem v Bolgariji edinkrat v svetovnem pokalu uvrstil na oder za zmagovalce.

Uspeh v svetovnem pokalu je prišel 11 dni po velikem uspehu na svetovnem prvenstvu, ko je v Areju na Švedskem zaostal zgolj za Francozom Alexisom Pinturaultom za srebrno odličje v alpski kombinaciji. Na odru je bil takrat še Avstrijec Marco Schwarz. Prav v kombinaciji je bil Vrhničan tudi svetovni mladinski prvak (2016).

A Hadalinova kasnejša pot se ni odvrtela v podobnem slogu, kot se je pot tekmovalcev, s katerima si je takrat delil stopničke. Na slalomskih tekmah se nikakor ni zmogel prebiti iz povprečja, pomanjkanje rezultatov, s katerimi bi dobil potrditev in psihično trdnost, so spremljale težave. Te so ga prisilile, da si je januarja 2022 vzel devetmesečni premor od tekmovanj.

Imel je težave predvsem s hrbtom, potem je izgubil ogromno kilogramov, mišične mase, ker ni mogel normalno trenirati. Nazaj se je vrnil motiviran. Kazalo je, da so težave preteklost. Skupaj z Žanom Kranjcem je poskrbel za zmenek z zgodovino na veleslalomu 26. oktobra 2022 v Söldnu, ko je bil Kranjec drugi, Hadalin pa deveti.

Medtem ko je Kranjec stalno držal stik z najboljšimi, pa je 28-letni Hadalin zapadel v rezultatski vrtiljak, neuspehi so znova načeli njegovo psihofizično stanje. Februarja lani na svetovnem prvenstvu v Courchevelu je nastopil v kvalifikacijah paralelne tekme, a se ni prebil v izločilne boje, nato se je odpovedal nastopoma v slalomu in veleslalomu.

Rezultatska vrzel je pomenila slabše startne številke. V sezoni 2023/24 je spet poskusil, tudi z novim materialom in novim trenerjem za slalom Sergijem Poljšakom. Na treningih je bil dober, a na tekmah tega ni bilo videti. Po devetih ničlah, ko se niti na enem slalomu ali veleslalomu v sezoni ni prebil v drugo vožnjo, je dozorela misel o koncu kariere. Na nočnem slalomu v Schladmingu 25. januarja ga ni bilo na startu.

Obeti za slovenski moški slalom niso najboljši. Ob Žanu Kranjcu, ki je pri 31 letih vstopil v zrelo obdobje kariere in se večinoma posveča veleslalomu, je le še Tijan Marovt tisti, ki lahko na moških slalomih tekmuje v svetovnem pokalu. A tudi 25-letni Marovt, ki se posveča samo slalomu, še išče pot, kako se v svetovnem pokalu uvrstiti v finalno vožnjo.