Stavka vpliva na letališča v mestih Frankfurt, Hamburg, Bremen, Berlin, Leipzig, Düsseldorf, Köln, Hannover, Stuttgart, Erfurt in Dresden. Na ostalih po navedbah dpa ni posebnosti.

Na frankfurtskem letališču, najbolj prometnem v Nemčiji, so odpovedali približno 310 letov od skupno 1120 načrtovanih. Na berlinskem so denimo odpovedali vse odhode in večino prihodov, na kölnskem, kjer se je stavka začela že v sredo zvečer, pa ves letalski promet.

Sindikat Verdi zahteva zvišanje urne postavke varnostnega osebja na letališčih, ki je večinoma zaposleno pri zasebnih družbah, za 2,80 evra na uro. Njihovi delodajalci vztrajajo, da bi bil to prevelik finančni zalogaj, saj bi letno stal dodatnih 250 milijonov evrov. Pogajanja naj bi se nadaljevala v torek.