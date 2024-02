Tema uporabe zaslonov pri otrocih je v družbi, ki je vedno bolj prežeta z uporabo zaslonov, zelo pomembna, je prepričana pediatrinja in članica delovne skupine za obvladovanje časa pred zasloni za otroke in mladostnike Anja Radšel. »Vsi vemo, da pretirana uporaba zaslonov res kvarno vpliva tako na telesni kot na duševni razvoj,« je poudarila.

Izpostavila je, da se predvsem mlajši otroci navad učijo z zgledom, zato je pomembno, da starši tudi sami upoštevajo smernice varne rabe zaslonov. Pri tem svetuje, da otroci, mlajši od dveh let, zaslonom niso izpostavljeni, do petega leta starosti pa čas pred zaslonom preživijo le pod nadzorom staršev, ki vnaprej izberejo primerne vsebine za starostno skupino in le manj kot eno uro na dan.

Pri tem odsvetuje uporabo zaslonov na sprehodih, v čakalnicah in med potjo. Za otroke je namreč pomembno, da se zamotijo s stvarmi, ki so za njihov razvoj bolj koristne, na primer igranjem prstnih igric, pogovarjanjem in branjem. Čas za rabo zaslona naj bo določen vnaprej in del ostalih družinskih aktivnosti, poudarja Radšel.

Risanke naj otroci gledajo na televiziji

Staršem svetuje, da otroci gledajo risanke na televiziji, kjer so vsebine preverjene in jim lahko zaupamo. Urednica otroškega in mladinskega programa na TVS Martina Peštaj je prav tako opozorila na pomen kakovostnih vsebin. Tematiko so na RTVS staršem predstavili s številnimi kratkimi spletnimi posnetki v projektu Digitalno pametni 2, v katerih so v sodelovanju z Zdravniško zbornico Slovenije odgovorili na pomembna vprašanja o rabi zaslonov.

Tematiko varne in zmerne uporabe zaslonov bodo od danes pa vse do 10. februarja naslavljali tudi v svojih televizijskih, radijskih in spletnih vsebinah v okviru projekta Digitalno varni. Na programu Televizije Slovenija so pripravili tudi posebno pogovorno oddajo z naslovom (Ne)varni: Digitalno odvisni, ki bo še dodatno osvetlila obravnavane teme, so poudarili.

Dan varne rabe interneta je osrednji dogodek evropske mreže centrov za varnejši internet. Znotraj nje od leta 2005 deluje tudi Safe.si. V Sloveniji smo dan prvič praznovali leta 2006, kot glavni koordinator za Slovenijo pa so ga na Safe.si razširili na ves februar, ki so ga poimenovali mesec varne rabe interneta.