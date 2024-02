V okviru preiskave so razbili mednarodno organizirano kriminalno združbo, osumljeno kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, so sporočili s PU Maribor.

V zaključni akciji sodeluje približno 250 kriminalistov in policistov sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor, uprave kriminalistične policije Generalne policijske uprave in ostalih enot drugih policijskih uprav.

Časnik Večer poroča, da so se preiskave odvijale v bližini mariborskih zaporov, veliko policije je zaradi preiskav tudi na območju Slovenske Bistrice in drugod. Po njihovih podatkih preiskavo usmerja specializirano državno tožilstvo, mariborskim kriminalistom in pripadnikom posebne enote so se v zaključni akciji danes pridružili tudi pripadniki specialne enote, kar nakazuje na to, da gre za nevarno skupino, za katero se sumi, da je tudi oborožena.

»Trenutno potekajo hišne preiskave in druga procesna opravila v skladu z zakonom o kazenskem postopku na številnih lokacijah po vsej Sloveniji,« so v sporočilu za javnost zapisali na PU Maribor.