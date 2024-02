Ministrico za pravosodje Dominiko Švarc Pipan iz kvote SD je predsedstvo njene matične stranke v ponedeljek zvečer soglasno pozvalo k odstopu. Ministrica jim odgovarja, da želi razčistiti zgodbo z nakupom sodne zgradbe na Litijski v Ljubljani in da ne želi, da se ta pomete pod preprogo. »Če odstopim v tem trenutku, se bodo podobne zgodbe nadaljevale in nič se ne bo spremenilo,« je dejala včeraj. Socialni demokrati ob tem od premierja terjajo, da jo v skladu z njihovo voljo razreši, Robert Golob pa bi pred odločitvijo zaradi hudih obtožb, ki jih navaja ministrica – tudi zoper člane stranke SD – še razčiščeval okoliščine.

Kot je znano, sta pri spornem 7,7-milijonskem nakupu stavbe na Litijski v Ljubljani pod vprašajem tako cena kot kvadratura stavbe. Zaradi suma negospodarnega ali celo koruptivnega nakupa zadevo preiskujeta Nacionalni preiskovalni urad in KPK, na ministrstvu pa poteka tudi notranja revizija. Revizijo, ki se je začela 18. januarja, vodi služba za notranji nadzor ministrstva za pravosodje, osnutek poročila pa bo predvidoma pripravljen 12. februarja. »Moram reči, da nisem prepričana v objektivnost te notranje revizije,« nam je povedala Švarc-Pipanova. Zakaj? Ministrica namreč v javnosti trdi, da vse bolj kaže, da je šlo pri spornem nakupu »za skrbno načrtovano, protipravno delovanje, zavestno zavajanje in prirejanje dokumentacije s strani organizirane skupine s ciljem pridobitve protipravne koristi«, in da gre pri tem »za posamezne uradnike ministrstva, kot tudi člane stranke SD«.

Na vrsto naj bi prišla tudi zunanja revizija posla

Na njeno pobudo so tako z mesta generalnega sekretarja ministrstva že pred časom razrešili Uroša Gojkoviča, nekdanjega predsednika občinskega odbora SD v Hajdini. Včeraj so tudi preklicali pooblastila vodjem strokovnih služb, ki so sodelovali v spornih postopkih. Švarc-Pipanova je ob tem izpostavila vodjo službe za nepremičnine in investicije Simona Starčka ter vodjo finančne službe na pravosodnem ministrstvu Janjo Garvas Hočevar – oba blizu stranki SDS – ter vodjo pravne službe, ki je pregledoval in pripravljal pogodbo, Jureta Maleša.

Starček je sicer na ministrstvo prišel skupaj z Gojkovičem, slednji pa se je podpisal pod povabilo za zbiranje ponudb za nakup nove sodne stavbe. Garvas-Hočevarjeva finančno službo na ministrstvu vodi od zamenjave oblasti, pred tem pa je bila tudi generalna sekretarka Janševe vlade. Dodajmo, da je skupaj z Gojkovičem in Starčkom s Fursa na ministrstvo prišla tudi Suzana Hötzl, sedanja vodja službe za notranjo revizijo. Ta je še pred podpisom pogodbe o nakupu stavbe pregledala posel. »Meni je bilo rečeno, da je notranja revizorka Suzana Hötzl ves čas spremljala posel. V času pred podpisom je povedala, da je bilo vse v redu. Če revizorka ni imela pripomb, se človek tudi bolj zanese, da je vse v redu,« situacijo komentira Švarc-Pipanova. Ministrica nam je še potrdila, da naj bi danes pripravila kronologijo reorganizacije v sekretariatu, ki jo je izvedel Uroš Gojkovič.

Ministrico, ki je v zvezi z afero že najela pooblaščeno odvetniško pisarno, smo soočili tudi z navedbami, ki smo jih prejeli neuradno, in sicer, da je ministrstvo ob notranji reviziji razmišljalo tudi o najemu zunanjega, neodvisnega revizorja, a da naj bi bila prav ona tista, ki je to preprečila. »To je popolna laž,« je odvrnila in nadaljevala: »Zunanja revizija je ves čas na mizi. Pripravljamo postopek za evidenčno javno naročilo, prav zato, da bi se opravila tudi neodvisna revizija tega posla in v nadaljevanju tudi vseh drugih morebitnih spornih poslov.« Zakaj je s tem čakala? »Čakala sem na imenovanje novega generalnega sekretarja, ker on vodi te postopke naročil.« Vlada je po razrešitvi Gojkoviča za vršilca dolžnosti generalnega sekretarja na tem ministrstvu imenovala Žarka Bogunoviča.