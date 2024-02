Francoski kmetje so za upor spodbudili tudi Belgijce. Po navedbah policije so kmetje davi s približno 1300 traktorji in kmetijskim stroji blokirali ulice Bruslja, tudi v evropski četrti, kjer je sedež osrednjih institucij EU in kjer danes poteka izredno zasedanje voditeljev, ki se ga udeležuje tudi slovenski premier Robert Golob.

🚨BREAKING | As the farmers are fighting for their livelihoods and our freedom outside of the European Parliament in Brussels, the Eurocrats just agreed to send another 50 billion euro to Ukraine. They laugh at us. They despise us. They hate us. pic.twitter.com/2AvCfOboO8 — Eva Vlaardingerbroek (@EvaVlaar) February 1, 2024

Sodeč po objavah na družbenih medijih so protestniki na trgu pred Evropskim parlamentom na več mestih zažgali odpadke in lesene palete, zaradi česar se je po trgu razširil črn dim, uničili pa naj bi tudi spomenik. Poleg tega so po tleh raztresli gnoj in na policijo metali jajca, pivovske steklenice in petarde, poročajo belgijski mediji.

Belgijski premier Alexander De Croo je v odzivu na proteste kmetov v Belgiji kot tudi širom Evrope danes dejal, da so skrbi kmetov »deloma legitimne« in da bi o tem vprašanju morali razpravljati tudi v okviru Sveta EU, v katerem so zastopane države članice in ki mu v tem polletju predseduje Belgija.

Kot je dejal, so se kmetje v preteklih letih zelo potrudili in se prilagodili novim standardom ter da jih je treba vključiti v razpravo.

Belgijski kmetje so se pridružili protestnemu gibanju kmetov v Franciji, Nemčiji in Italiji, ki blokirajo ceste, s svojimi akcijami pa želijo med drugim opozoriti na visoke stroške, uvoz cenejših izdelkov iz drugih držav in stroge okoljske predpise EU, pri čemer zahtevajo ugodnejšo obdavčitev in poenostavitev regulacije.

Težave evropskega kmetijskega sektorja in protesti kmetov po Evropi sicer uradno niso na dnevnem redu današnjega izrednega vrha EU. Vendar pa bi lahko voditelji v okviru razprave spregovorili tudi o tej pereči problematiki.