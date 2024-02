»Imamo dogovor. Enotnost. Vseh 27 voditeljev se je strinjalo o dodatnem paketu pomoči Ukrajini v višini 50 milijard evrov v okviru proračuna EU,« je na družbenem omrežju X zapisal Michel po pogovorih z Orbanom, voditelji Nemčije, Francije in Italije ter predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen. Srečanje je potekalo pred začetkom zasedanja Evropskega sveta.

Dodal je, da bo to omogočilo trdno, dolgoročno in predvidljivo financiranje za Ukrajino. »EU prevzema vodenje in odgovornost pri podpori Ukrajine, vemo, kaj je na kocki,« je še zapisal Michel.

Madžarski premier Orban je tako očitno vendarle pristal na nadaljnjo makrofinančno pomoč Ukrajini v okviru revizije dolgoročnega proračuna unije 2021-2027. Ta vključuje 50 milijard evrov za Ukrajino za prihodnja štiri leta, od tega 33 milijard evrov posojil in 17 milijard evrov nepovratnih sredstev.