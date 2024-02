Na pričanju pred kongresnim odborom za konkurenco med ZDA in Kitajsko je direktor FBI Christopher Wray pojasnil, da je njegov urad skupaj s partnerji identificiral na stotine usmerjevalnikov, ki jih je s pomočjo zlonamerne programske opreme nadzirala skupina Volt Typhoon.

Po njegovih besedah je to hekerjem med drugim omogočilo prikrivanje svojih izvidniških dejavnosti, usmerjenih proti ključni ameriški infrastrukturi, kot so komunikacijski, energetski, prometni in vodni sektor. Hekerje je obtožil, da želijo škodovati državljanom ZDA.

»Če in ko se Kitajska odloči, da je napočil čas za napad, se ne osredotoča le na politične ali vojaške cilje,« je po poročanju britanskega BBC dejal prvi mož FBI.

Ameriško pravosodno ministrstvo je v izjavi ocenilo, da je ohromitev ključne ameriške infrastrukture del priprav Kitajske na morebiten konflikt. Kot je zapisalo, je skupina s prevzemom usmerjevalnikov poskušala prikriti izvor svojih prihodnjih hekerskih dejavnosti.

FBI je sicer uspelo izbrisati zlonamerno programsko opremo iz usmerjevalnikov, vendar pa je zvezni urad ob tem opozoril, da ni zagotovila, da usmerjevalnikov ne bi bilo mogoče ponovno okužiti.

V Pekingu so obtožbe danes označili za neutemeljene. Tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Wang Wenbin je ZDA obtožil, da poskušajo brez dokazov očrniti Kitajsko. »ZDA so izvor in strokovnjak za kibernetske napade,« je dejal ob tem.

O napadih skupine Volt Typhoon na ameriško infrastrukturo, so sicer ZDA skupaj z zaveznicami in podjetjem Microsoft poročale že maja lani.