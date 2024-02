»Ministrica za pravosodje ni kdor koli. Njena zgodba bistveno presega zgodbo ministrice. Njene obtožbe so zelo resne. Moja naloga je, da pridobim odziv koalicijske partnerice, ali so resnične ali ne, ter da jih ministrica na drugi strani podkrepi z dokazili. K temu sem obe strani pozval,« je poudaril predsednik vlade.

Kot smo poročali, pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan včeraj kljub pozivu predsedstva stranke SD ni odstopila. V burni aferi v povezavi z nakupom sodne stavbe je s prstom pokazala na člane lastne stranke. Predsednica SD Tanja Fajon ji je nato očitala, da manipulira in laže, od Roberta Goloba pa pričakuje čimprejšnjo razrešitev ministrice.

»V moji prisotnosti so se tudi soočili in moram reči, da je bilo kar zoprno. To pa je tudi vse. Moja dolžnost je, da pridobim več podatkov. In prav je tako. Najhuje, kar bi se lahko zgodilo je, da bi odreagiral prehitro, potem pa bi se izkazalo, da so obtožbe v velikem delu resnične. Tega pa si res ne želim,« je danes še komentiral Golob.