Brezpilotne letalnike in z njihovim upravljanjem povezan center na tleh so ameriške sile ciljale zgodaj davi, ker so predstavljali neposredno grožnjo trgovskim ladjam in plovilom ameriške mornarice v regiji, je v izjavi sporočilo osrednje poveljstvo (Centcom).

Še pred tem je poročal, da je njihova vojaška ladja USS Carney sestrelila protiladijsko raketo, ki so jo izstrelili hutijevci, in kmalu zatem še tri drone iranske izdelave. Že v sredo pa so prav tako na območju Jemna, ki je pod nadzorom hutijevcev, uničili raketo zemlja-zrak, ki je ogrožala ameriško letalo, sporočila Washingtona povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Hutijevci so napade na ladje v Rdečem morju začeli novembra z utemeljitvijo, da v podporo Palestincem v Gazi obstreljujejo z Izraelom povezana plovila. ZDA in Velika Britanija sta se odzvali z napadi na cilje jemenskih upornikov, ki so nato za legitimne tarče razglasili tudi ameriške in britanske cilje.

ZDA so poleg tega vzpostavile večnacionalne pomorske sile, ki naj bi pred napadi hutijevcev pomagale ščititi ladje na pomorski poti, prek katere se letno steče do 12 odstotkov globalne trgovine. Washington poskuša tudi diplomatsko in finančno pritisniti na hutijevce in jih je januarja znova označil za teroristično organizacijo.

To upornikov zaenkrat ni odvrnilo od nadaljevanja napadov. Glede na njihove trditve so v sredo z raketami napadli ameriško trgovsko ladjo, namenjeno v Izrael. Britanska družba za upravljanje pomorskih tveganj Ambrey je potrdila, da je bilo trgovsko plovilo jugozahodno od mesta Aden tarča napada z raketo in da je ladja poročala o eksploziji na desnem boku, nacionalnosti pa ne omenja.

Obstreljevanje v Rdečem morju in Jemnu spada v kontekst napetosti, ki so se v regiji razplamtele po ofenzivi Izraela na Gazo, ki jo je sprožil v odziv napad islamističnega gibanja Hamas 7. oktobra. Napade so začele izvajati zlasti z Iranom povezane skupine v Libanonu, Iraku, Siriji in Jemnu.