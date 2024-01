»Vsekakor je bila to ena naših slabših tekem v zadnjem času. Šele v zadnjih petih minutah smo šli na glavo, se nekako vrnili v tekmo, vendar nisem zadovoljen ne s točko ne s celotno sliko, ki smo jo pustili pred tako številnimi gledalci. Kljub temu da je šlo za tekmo, ki za nas ni odločala o ničemer, bomo morali narediti temeljito analizo, se pogovoriti, ali smo v pripravah na tekmo dejansko vse naredili optimalno,« je bil po porazu z Jeseničani kritičen Žiga Pavlin, kapetan ljubljanskih hokejistov.

V 50. minuti so Ljubljančani zaostajali z 1:4, dobesedno v zadnji sekundi, ko so imeli igralca več, pa je podaljšek s svojim tretjim golom na tekmi izsilil Finec Ville Leskinen. Eden redkih, ki si za igro v ljubljanski ekipi zaslužijo pohvalo. Že to, da je bil to edini uspešen »power play« od šestih, ki jih je Olimpija imela na tekmi, pa dovolj zgovorno kaže, da v njihovi igri marsikaj ni delovalo, kot bi moralo. Največ kritik je, z izjemo Leskinena, letelo na tujce v zeleno-belem dresu.

»Dejstvo je, da tuji hokejisti ne poznajo rivalstva med Olimpijo in Jesenicami, ki ima dolgo zgodovino, in se ne zavedajo pomembnosti teh tekem. Nekaj podobnega sem doživel, ko sem bil trener Fehervarja na Madžarskem, ko smo štirikrat zaporedoma izgubili finale pokala,« je slabši pristop ljubljanskih tujcev skušal pojasnili trener Upi Karhula.

Glavič ne verjame, da so jim Ljubljančani pustili zmagati

Že z osvojeno točko po rednem delu tekme so Jeseničani svoj osnovni cilj, uvrstitev v finale državnega prvenstva, dosegli, medtem ko so Celjani ostali na tretjem mestu. Na koliko zmag se bo igralo, bo odvisno od tega, kako daleč se bodo v ligi ICEHL oziroma alpski ligi prebili ljubljanski in jeseniški hokejisti. Slednji so v torek prišli do prve zmage nad Ljubljančani po šestih zaporednih porazih. V deseti seriji je bil s kazenskega strela uspešen Miha Logar, pred tem sta v polno po dvakrat zadela Tadej Čimžar za Jesenice in Trevor Gooch za Olimpijo.

»Že pred tekmo so me nekateri spraševali, ali nam bo Olimpija pustila zmagati tekmo, da bi imeli v finalu večni derbi. V to preprosto ne verjamem, kajti v hokeju ne moreš kar tako pustiti tekme, saj hitro pride do poškodb, če z glavo nisi na tekmi,« je namigovanja, da so jim Ljubljančani namerno prepustili točko oziroma zmago, ovrgel Gaber Glavič, trener jeseniške ekipe, ki se že vso sezono sooča predvsem z organizacijskimi težavami. V alpski ligi, kjer branijo prvo mesto, bodo svoje mesto v četrtfinalu morali poiskati skozi kvalifikacije.

»Realno bomo težko ponovili lanski uspeh. Nikjer ne piše, da bomo sploh prišli med osmerico, kajti v alpski ligi je veliko odličnih tujih hokejistov, nekateri imajo tudi po sedem Kanadčanov. Vsako tekmo bomo morali odigrati z več kot sto odstotki moči,« se je Glavič dotaknil še tekem v alpski ligi.

Pet točk do neposredne uvrstitve v četrtfinale

Čeprav so v torek ljubljanski hokejisti razočarali svoje navijače, ki so (ob tem pa ne smemo pozabiti na jeseniške privržence svojega kluba) dodobra napolnili ledno dvorano Tivoli, to ne bi smelo vplivati na njihove igre do konca rednega dela ICEHL, kjer so trenutno osmi. Imajo 61 točk (lani so jih v celotni sezoni zbrali 40), pet manj kot šesti Linz, ki je še na mestu, ki neposredno vodi v četrtfinale, in sedmouvrščeni VSV Beljak. Do konca rednega dela je še šest tekem, prva bo v petek v Beljaku.

»Ne vem, koliko ljudi je pričakovalo, da bomo imeli takšen zaključek rednega dela sezone. Smo najboljša ekipa na gostovanjih, v zadnjih desetih tekmah smo sedemkrat zmagali, pa tudi sicer vso sezono pridno nabiramo točke. Razen Vorarlberga nas ni nihče nadigral. Upam, da bomo tudi naprej igrali dobro, ampak danes sem še pod vtisom naše slabe predstave proti Jesenicam, zato težko govorim o ligi ICEHL,« je še dejal izkušeni Žiga Pavlin, 38-letni branilec ljubljanskih hokejistov.

Čeprav bo imela prihodnji teden deveterica hokejistov Olimpije reprezentančne obveznosti – Slovenija bo 8. februarja v Bolzanu in dan pozneje v Val Gardeni igrala z Italijo – bo enajstdnevni premor od tekme v Beljaku do gostovanja Dunajčanov v Ljubljani varovancem Karhule prišel zelo prav. Že zato, da se morda na led vrne kdo od četverice poškodovanih, Rok Kapel, Jaka Šturm, Jaka Sodja ali Aljaž Predan.

*** Kljub temu da je šlo za tekmo, ki za nas ni odločala o ničemer, bomo morali narediti temeljito analizo in se pogovoriti, ali smo v pripravah na tekmo dejansko vse naredili optimalno. Žiga Pavlin, kapetan SŽ Olimpije