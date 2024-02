Konservativna vlada Rishija Sunaka je včeraj, na že četrto obletnico britanskega odhoda iz EU, kar ni naključje, objavila besedilo politične kupčije z največjo severnoirsko unionistično (protestantsko) probritansko stranko DUP, na podlagi katere je ta dan prej sporočila, da je pripravljena prekiniti bojkot samouprave. To pomeni, da pristaja tudi na obnovo delitve oblasti z vodilno nacionalistično (katoliško) proirsko republikansko stranko Sinn Féin in drugimi strankami.

Problematični protokol

Za bojkot pred skoraj dvema letoma naj bi se odločila zaradi nezadovoljstva s severnoirskim protokolom, ključnim delom brexitskega sporazuma, ker naj bi ta ogrožal položaj Severne Irske v uniji z Veliko Britanijo. Zavračala je tudi dosedanje z EU dogovorjene popravke (windsorski okvir) protokola, po katerem je Severna Irska v prid ohranitvi miru ostala del skupnega trga EU brez tradicionalne meje z Irsko, ki je po brexitu postala meja med EU in Veliko Britanijo. To je prineslo carinske in druge preglede »uvoza« iz EU, o katerih je lažnivi podpisnik brexitskega sporazuma, takratni premier Boris Johnson, trdil, da jih nikoli ne bo.

Johnson je zdaj požel kritiko vodje DUP Jeffreyja Donaldsona, ki je dejal, da »je veliko obljubljal, pa nobene obljube izpolnil«, Sunak pa zanj dobrodošlo hvalo. »Sunak je naredil to, česar drugi niso,« je dejal Donaldson. Politična kupčija DUP s Sunakovo vlado, ki jo je ta sklenila brez kakršnega koli sodelovanja ali posvetovanja z EU, naj bi po trditvah DUP odpravila vse carinske in druge preglede vsega, kar prihaja na Severno Irsko iz preostalega dela Velike Britanije, če bo to ostalo na Severnem Irskem. DUP tudi trdi, da Severni Irski »ne bo več treba samodejno spoštovati zakonov EU«. Sunakov predstavnik trdi, da Sunakova vlada za to kupčijo ne potrebuje odobritve EU, ki se še ni uradno odzvala na to najnovejše enostransko spreminjanje severnoirskega protokola.

Vlada v Londonu je razkrila dodatno vabo za prekinitev bojkota DUP. Njen minister za Severno Irsko Chris Heaton-Harris je dejal, da bo imela severnoirska vlada na voljo dodatne 3,3 milijarde funtov, če se bodo severnoirske stranke vrnile v skupščino. Kupčijo z DUP naj bi že danes odobril britanski parlament, kar utegne po skoraj dveh letih odpreti vrata severnoirske skupščine. Ta bi lahko že v petek, vsekakor pa v nekaj dneh, izvolila novo vlado. Prvo, ki je ne bo vodil unionistični probritanski politik.

Zgodovinski trenutek

Nezadovoljstvo unionističnih politikov s severnoirskim protokolom ni bil edini razlog za to, da so se odločili za bojkot severnoirske skupščine in vlade. Pomemben razlog so bile skupščinske volitve maja 2022, na katerih je prvič v zgodovini zmagala nacionalistična (katoliška) proirska stranka Sinn Féin, katere cilj je od nastanka združitev z Republiko Irsko.

Jeffrey Donaldson, vodja stranke DUP, ki je imela desetletja glavno besedo na Severnem Irskem in največji vpliv na britanske vlade, pred temi volitvami ni hotel odgovoriti na vprašanje, ali bi sprejel člana stranke Sinn Féin za krmilom severnoirske vlade. Po samosvojih pravilih politične igre na Severnem Irskem, ki je posledica tridesetletnega sektaškega nemira in nasilja med protestantsko in katoliško skupnostjo, zmagoviti stranki pripada premierski položaj, drugouvrščeni pa položaj namestnika.

Ker je DUP v skupščini druga največja stranka, pristanek na kupčijo s Sunakovo vlado pomeni, da bo severnoirska vlada kmalu, morda že ta teden, prvič v zgodovini imela za krmilom​ proirsko nacionalistično stranko Sinn Féin, pa tudi prvo žensko, saj bo to njena voditeljica Michelle O'Neill. Njena Sinn Féin od nastanka nasprotuje obstoju Severne Irske. Že konec tedna jo utegne O'Neillova voditi. To bi bil zgodovinski trenutek.