Na letošnjem tekmovanju za pesem Evrovizije v Malmöju sodeluje 37 držav. Vrstni red nastopajočih so določili v torek. Slovenska predstavnica Raiven bo nastopila v prvem predizboru tekmovanja 7. maja, skupaj s predstavniki Ukrajine, Cipra, Poljske, Srbije, Litve, Hrvaške, Irske, Islandije, Finske, Portugalske, Luksemburga, Avstralije, Azerbajdžana in Moldavije. V drugem predizboru 9. maja bodo nastopili Avstrija, Malta, Švica, Grčija, Češka, Albanija, Danska, Armenija, Izrael, Estonija, Gruzija, Nizozemska, Norveška, Latvija, San Marino in Belgija. Izrael je Evropsko radiodifuzno zvezo (EBU) že pred žrebom zaprosil, da bi zaradi spominskega dneva nastopil v drugem predizboru, kar so mu ugodili.

Finci, Islandci in Švedi za bojkot

Prav Izrael pa pred letošnjim izborom za pesem Evrovizije povzroča največ razburjenja. Vse od okupacije Gaze se namreč pojavljajo pobude, da se Izrael izključi iz tekmovanja, podobno kot so ob začetku vojne v Ukrajini izločili Rusijo. V začetku meseca so finski glasbeniki zbrali 1400 podpisov pod peticijo za prepoved nastopa izraelskih glasbenikov zaradi »vojnih zločinov v Gazi«. V nasprotnem primeru finsko nacionalno televizijo Yle pozivajo, da s tekmovanja umakne svojega predstavnika. Nacionalno televizijo so opozorili tudi na dvojne standarde, saj je bil prav Yle med prvimi, ki so leta 2022 pozvali k prepovedi ruskih nastopov na tekmovanju. Le dan po ruskem napadu Ukrajine je namreč predstavnik televizije Yle dejal, da je »moskovski napad v nasprotju z vrednotami Evropske radiodifuzne zveze«. EBU je kmalu za tem Rusiji odpovedal možnost sodelovanja na tekmovanju za pesem Evrovizije.

Pobudo za izključitev Izraela so podali tudi islandski glasbeniki. Lukas Korpelainen, eden izmed avtorjev islandske peticije, je za lokalni časopis Hufvudstadsbladet dejal, da ni mogoče sprejeti tega, da Izrael z nastopom na Evroviziji »lošči svojo podobo«. Islandska televizija je odločitev o tem, ali bodo ob morebitnem nastopu Izraela na tekmovanju bojkotirali prireditev, prepustila zmagovalcu nacionalnega izbora, ki pa še ni znan.

EBU je sicer že decembra objavil izjavo za javnost, v kateri piše, da je »Evrovizija namenjena televizijam in ne vladam« ter da gre za nepolitično tekmovanje. To pa ni prepričalo švedskih glasbenikov, ki so tik pred torkovim žrebom vrstnega reda nastopajočih v časopisu Aftonbladet objavili odprto pismo nasprotovanja izraelskemu nastopu. Podpisalo ga je okoli tisoč švedskih glasbenikov. Opozorili so, da EBU z dovoljenjem nastopa Izraelu »izraža dvojne standarde, ki škodujejo kredibilnosti organizacije. Dejstvo, da so države, ki se postavljajo nad humanitarno pravo, dobrodošle pri sodelovanju na mednarodnih kulturnih dogodkih, trivializira kršitve mednarodnega prava in dela trpljenje žrtev nevidno.« Med podpisniki je več bivših nastopajočih na tekmovanju za pesem Evrovizije in tudi operna pevka Malena Ernman, mama okoljske aktivistke Grete Thunberg.

Pozivi tudi v Sloveniji

Pri nas odločitve, kakšno stališče zavzeti do nastopa Izraela, še ni. Raiven na novinarska vprašanja v zvezi z Gazo neposredno ne odgovarja ali pa odgovori s splošno floskulo v smislu, da nasprotuje vsakršni obliki nasilja. Vprašanje nastopa Izraela na Evroviziji je na zadnji seji sveta RTV načel svetnik Tadej Troha, ko je od uprave zavoda zahteval, naj pri EBU sproži postopek za izločitev Izraela z Evrovizije. Dejal je, da nikakor ni dopustno, da Izrael v Gazi kaže en obraz, na zabavni prireditvi pa drugega. RTV na take pobude odgovarja, da je odločitev o morebitni izločitvi posameznih držav iz tekmovanja v rokah organizatorjev, se pravi Evropske radiodifuzne zveze.