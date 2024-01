Janšo moramo znova popraviti. Zadeve je, kot je v njegovi naravi, spet brutalno poenostavil. Zakaj se vsi spravljajo na te uboge čistilke, ali ni bil že tisti nesrečni anesteziolog dovolj, zdaj pa še Janša? Zakaj bi bila na koncu kriva prav čistilka? Znamenita plačna skupina J zajema še katere poklice, ki so gotovo skrajno soodgovorni in krivi za to, kar se je zgodilo »pri repu« ministrstva, ter zato podležejo odstopu: recimo tajnica, kuharski pomočnik, vzdrževalec, figurant, receptor, varnostnik, ekonom, kuhar, laborant, voznik ali vzdrževalec. Seveda pa ne smemo pozabiti na znamenitega hišnika – ta je namreč že v primeru UKC Ljubljana dokazal, da hišnik na koncu lahko zrihta vse.