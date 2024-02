Dela pri približno 6,5-milijonskem projektu tečejo že tretje leto, kar na prometni regionalni cesti v smeri proti Ljubljani in nazaj pomeni vsakodnevne kolone, čakanje in dodatni čas za potovanje. Na direkciji za ceste pojasnjujejo, da je za dolgotrajna dela več vzrokov. Že na samem začetku, decembra 2021, je bila na začetnem delu galerije ugotovljena drugačna geološka sestava zaledne brežine, kot je bila določena s projektno dokumentacijo. Z dodatnimi geološkimi raziskavami so vzpostavili začasno varovanje nestabilne brežine. Spremenili so tudi temeljenje galerije z globokim temeljenjem s piloti tudi na vkopni strani in s pasivnim sidranjem armirane betonske grede v hribino. V času priprave dopolnitve rešitev so se v zmanjšani dinamiki izvajala dela v preostalem delu. Februarja 2022 so ob izvedbi temelja na končnem delu galerije na vkopni strani odkrili razpoke v hribu. Opravljeni so bili georadarske meritve območja, posnetki s kamero geoloških vrtin in magnetne meritve z namenom potrditve tehnične rešitve za trajno stabilnost objekta. Predvidena je izvedba dodatnega globokega temeljenja in sidranja objekta v stabilni del brežine.

Popolne zapore ob sobotah

Ekstremne padavine so pripomogle k intenzivnejšemu padanju kamenja v območju gradbišča, prišlo je tudi do porušitve posameznih varovalnih ukrepov, kar je terjalo dodatne posege. Močne padavine so povzročile kar nekaj škode na železniški infrastrukturi na nasprotnem bregu Save. Galerija oziroma cesta je sicer umeščena pod strmo hribovje na eni strani ter ob reko Savo na drugi strani. Zaradi sanacije na železniški infrastrukturi so bila dela na gradbišču prekinjena. Ker so tako padla v zimski čas, ko vseh del ni mogoče izvajati, se je rok izvedbe še dodatno podaljšal. Trenutno je zaključenih deset od skupno 14 segmentov gradnje. Končna pogodbena vrednost zaradi vsega navedenega še ni znana, bo pa vsekakor višja od prvotno predvidene. Trenutni rok dokončanja projekta je 30. junij 2024.

Regionalni promet v smeri Ljubljane in v nasprotni smeri poteka izmenično s semaforji in z občasnimi ali delnimi zaporami. Do 29. junija so za relacijo Renke–Zagorje ob sobotah popolne zapore od 7.30 do 17. ure. Za tovorna vozila je ob sobotah obvoz Šentjakob–Trojane–Zagorje, za osebne avtomobile pa Spodnji Hotič–Vače–Izlake–Zagorje. Prav tako je mogoča vožnja čez Podkum, vendar gre za podaljšano in zamudno pot, ki poteka tudi čez hribe.