Beletrina je včeraj predstavila projekte, ki jih načrtujejo v tem letu, in knjižne novosti. Na knjižne police prihaja nov roman Ferija Lainščka Kurja fizika, s katerim zaključuje avtobiografsko trilogijo, avtobiografski roman Sizifova linija pa bo izdal tudi Tone Partljič. Ana Schnabl prihaja z romanom September, ki govori o dinamiki nasilja in žrtve, roman Draga Jančarja Severni sij bo izšel v ponatisu, izpod peresa Vesne Milek je nastal nov roman Kleopatra: Naj se zgodi. Na seznamu sta tudi odmevna ameriška uspešnica nekdanje igralke Jennette McCurdy z naslovom Vesela sem, da je mami umrla in instagramovska uspešnica britanske avtorice Coco Mellors z naslovom Kleopatra in Frankenstein. Založba je med drugim napovedala izdajo spominov nekdanjega dolgoletnega direktorja Cankarjevega doma Mitje Rotovnika in avtobiografijo nedavno preminulega igralca Jurija Součka z naslovom Glej ga, Součka!. Ljubitelji ruske zgodovine bodo lahko brali o Grigoriju Rasputinu v biografiji, ki jo je napisal Douglas Smith in prevedel Matej Venier, prihaja tudi novo delo slovitega zgodovinskega pisca Normana Daviesa z naslovom Izginula kraljestva. Zgodovina polpozabljene Evrope v prevodu Andreja E. Skubica, ki bo izšlo v sozaložništvu s Cankarjevo založbo, spomini Dušana Moravca pa bodo izšli v sozaložništvu s Slovenskim gledališkim inštitutom Slogi. Poudarek letošnjega leta bo pretežno na romanih, generacijski raznolikosti in programski raznovrstnosti. Lani je bila najbolj prodajana Beletrinina knjiga Lainščkovo Petelinje jajce, na drugem mestu pa se je znašla knjiga Zmaga je začetek Boruta Pahorja.

Beletrina v digitalni preobleki

Marca naj bi odprli prvo knjigarno zunaj Ljubljane, in sicer v Mariboru, prav tako spomladi pa nameravajo realizirati projekt multimedijske platforme Beletrina Digital. Gre za naročniško platformo, na kateri bodo na enem mestu in v več formatih zbrane Beletrinine vsebine; elektronske knjige, zvočnice, filmi, podkasti. Nad tem projektom bo kot direktorica bdela Alma Čaušević Klemenčič, sicer izvršna direktorica in prokuristka Beletrine. »Z Beletrino Digital si želimo čim večjega dometa, že iz dosedanjih izkušenj, ki jih imamo pri založbi z Biblosom in AirBeletrino, pa vidimo, da si zelo veliko uporabnikov želi tovrstne vsebine,« so besede Alme Čaušević Klemenčič o tej digitalni novosti, katere rezultati bodo zares vidni šele čez nekaj let.

Napovedali so še, da bo v polnosti zaživela Žametna Beletrina, in sicer z dvajsetimi novimi naslovi, s katero bi radi nagovorili širši krog bralcev. Hkrati prihajata še tretji letnik Zvezdne Beletrine in peti letnik Klasične Beletrine.