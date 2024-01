Na višjem sodišču v Beogradu je bilo te dni videti resnično pretresljive prizore. Pred dvorano, v kateri so začeli soditi staršem fanta, ki je 3. maja lani na osnovni šoli Vladislava Ribnikarja v središču mesta ubil devet vrstnikov in varnostnika, ranil pa še devet otrok in učiteljico, so se zbirali starši pokojnih otrok. Nekateri s fotografijo otroka v naročju so se med seboj pogovarjali, jokali in iskali uteho drug v drugem. V dvorano niso mogli, čakati morajo na zaslišanje. Sicer pa so na sojenju lahko le redki. Tožilstvo je namreč predlagalo izključitev javnosti; eden od razlogov je bil, da bodo kot priče vabljeni tudi otroci.

Proti izključitvi javnosti so bili pooblaščenci oškodovanih staršev in odvetnik staršev strelca Koste K., ki je imel v času krvavega pohoda komaj trinajst let. Zagovornik strelčevih staršev je rekel, da za mlade priče ne bo imel vprašanj. Javno sojenje bi rad tudi zato, ker da je tožilec obiskal strelčevega očeta v priporu in mu grozil. »Rekel mu je, naj podpiše sporazum o priznanju krivde, sicer bo obtožil njegovo ženo, otroka pa poslal v rejniško družino v Bosno,« je izjavil. Sodnik se je vseeno odločil za sojenje za zaprtimi vrati. Ko si je pred odločitvijo vzel čas za razmislek in vse napotil iz dvorane, so obtoženčevima očetu in materi, ki se zagovarja s prostosti, dovolili, da sta se objela. Za nekaj trenutkov sta obstala in jokala, kar je presenetilo predstavnike medijev, ki so jima vseskozi očitali aroganco. Po neuradnih podatkih sta čustva pokazala tudi kasneje, na obravnavi, krivdo pa vseeno zanikala. Sojenje je potekalo dva dni, nadaljevalo pa se bo konec februarja.

Za očeta 12 let zapora

Mama je obtožena nedovoljene proizvodnje, hrambe, nošenja in prometa z orožjem ter eksplozivnimi snovmi, oče pa težjega kaznivega dejanja zoper splošno varnost. Mamin DNK so našli na tulcu, ki je ostal pri vratih učilnice za zgodovino, kjer je njen sin streljal na vrstnike. Očetu pa tožilstvo očita, da je v letu pred tragedijo sina kljub mladosti učil ravnati z zračnim in pravim orožjem ter strelivom. V beograjskem strelskem klubu in na odprtem prostoru v etno vasi v Mionici naj bi vadila streljanje s pištolami znamk Glock, Češka zbrojevka in Ruger, in sicer v tarče s koncentričnimi krogi in človeškimi silhuetami. Sin naj bi 24. aprila lani doma našel orožje in strelivo; oče naj bi ga hranil v dveh kovčkih namesto v zaklenjenem sefu, kar je sicer pogoj za pridobitev dovoljenja za nakup in hrambo orožja. Tako je prišel do dveh pištol, s katerima je potem zagrešil krvavi pohod. Tožilstvo je za očeta predlagalo 12 let zapora, za mamo pa dve leti in pol. Na zatožni klopi sta tudi lastnik strelskega kluba in tamkajšnji inštruktor. Obtožena sta krivega pričanja, ker sta med preiskavo navajala, da otroka tam nista videla streljati. Za oba je v obtožnici predlagana triletna zaporna kazen.

Najprej hlad, nato obžalovanje

Strelec zaradi mladosti za svoja dejanja ni kazensko odgovoren. Vse od tragedije je na kliniki za nevrologijo in psihiatrijo za otroke in mladostnike. Tam so ga julija lani zaslišali kot pričo. Po navedbah virov srbskega Blica je povedal, da do orožja ni prišel enostavno, da je bilo v sefu in da se je moral potruditi, da ga je odprl. Izjavil naj bi tudi, da je za njegov prvi stik z orožjem poskrbel inštruktor streljanja in ne oče. Potrdil pa je, da ima oče rad orožje in da ga je večkrat vzel s seboj v strelski klub, kjer sta vadila streljanje. Molotovki, ki ju je prinesel s seboj v šolo, je naredil sam v domači kopalnici. Etanol je kupil v lekarni in z njim napolnil steklenice, za improvizirano sežigalno vrvico pa uporabil majico. Za strelski pohod naj bi se dokončno odločil šele usodnega jutra. Prve tedne po streljanju po navedbah Blica ni kazal niti kančka obžalovanja, kasneje pa naj bi dejal, da mu je žal in da tega, če bi lahko zavrtel čas nazaj, ne bi storil.

Sorodniki oškodovancev so vložili tudi skupno civilno tožbo zoper strelca in njegove starše. Terjali naj bi okoli 300.000 evrov odškodnine. Starši imajo več stanovanj in parcel. Po pisanju medijev je mama dala odvetniku pooblastilo za prepis premoženja na sorodnike, a jo je sodišče prehitelo. Z možem jima je prepovedalo razpolaganje s premoženjem oziroma prodajo, dokler pravda ne bo končana.