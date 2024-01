Protagonist romana Jurij Kobal gre jutri domov je upokojeni profesor zgodovine, ki se nekega dne nepremičen prebudi v bolnišnici. Soočiti se mora z nepokretnostjo, ki ga potisne celo v razmišljanje o smrti, kar odpira tudi aktualno družbeno vprašanje evtanazije. Obenem mu novo stanje omogoči tudi čas za razmislek oz. obračun s svojim življenjem. Pisateljica je povedala, da ima roman tudi biografske elemente, ki jih je vzela v očetovi zgodbi. Po besedah urednika Aljoše Harlamova je kljub težkim temam roman zelo berljiv.

Tuskulum je naslov tretje pesniške zbirke Denisa Škofiča. Čeprav naslov pomeni zavetje, pa je lirski subjekt ves čas zunaj zavetja v nekem iskanju, je pojasnil pesnik. Pesmi zbirke je označil za brezčasne, motive zanje pa je iskal tako v antiki, krščanstvu kot v ljudskem slovstvu in vaških mitih iz rodnega Prekmurja. Pri snovanju so ga zanimali konstrukti, ki si jih ljudje ustvarimo tako na ravni posameznika kot širše na nivojih družine in družbe.

Radiografije so knjižni prvenec Bineta Debeljaka. Avtor, ki ni v sorodu s pokojnim Alešem Debeljakom, ureja pa njegovo literarno zapuščino, je pojasnil naslov zbirke kratkih zgodb. Podobno kot rentgen, ki presvetli in pokaže različne zlome in anomalije v telesu, je tudi sam želel pod rentgen postaviti različne like in dogodke, pri čemer mu je kot orodje služil jezik.

K pisanju priročnika o statistiki je Slavka Jeriča povabil Harlamov z željo, da bi malo razjasnil statistične pojme in številke, s katerimi se da po urednikovem mnenju tudi manipulirati. Kot je pojasnil, se je s tem soočal med pandemijo, ko je vsak po svoje razlagal iste statistične tabele. Jerič, po poklicu športni novinar, po izobrazbi pa matematik in psiholog, je dejal, da je želel na čimbolj poljuden in preprost način razložiti osnovne statistične pojme, pri čemer si je izbral tri teme: pandemijo, podnebne spremembe in šport. »Ko zložiš skupaj prave številke, te pripovedujejo smiselno zgodbo,« je pojasnil avtor. Ilustracije h knjigi s polnim naslovom Statistika za začetnike: kako številke oblikujejo (moj) svet je prispeval Ivan Mitrevski.

Urednik Andrej Blatnik in prevajalka Marjeta Drobnič sta spregovorila še o prevodu romana slovitega španskega pisatelja Javierja Mariasa z naslovom Tomas Nevinson. Protagonist tokratnega romana je tajni agent z nalogo, da najde in odstrani nevarno teroristko, krivo za več žrtev. Agent, ki ima tudi sam na vesti dva umora, se začne preizpraševati o svojem početju. Čeprav tema ni lahka, jo avtor poda na svoj prepoznavno berljiv in komunikativen ter mestoma celo zabaven način, je povedala Marjeta Drobnič. Blatnik pa je dodal, da gre zasluga za ujetje te virtuozne ubeseditve tudi prevajalki.