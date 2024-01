V Zdravstvenem domu Ljubljana je soglasje za nadurno delo umaknilo 13 od 423 zdravnikov in zobozdravnikov, so sporočili. Zdravniki, ki so umaknili soglasje za nadurno delo v času, ko ima javni zavod potrebo po delu, ki presega obveznosti iz polnega delovnega časa za javnega delavca, ne morejo delati zunaj zavoda oz. po podjemni pogodbi.

Predsednik sindikata Fides Damjan Polh je včeraj ob odločitvi o umiku soglasja sicer napovedoval, da se bo preklic soglasij poznal v večjih zdravstvenih domovih, v katerih kar nekaj zdravnikov deluje tudi v nujni medicinski pomoči. V tistih zdravstvenih domovih, kjer zdravniki ne pokrivajo nujne medicinske pomoči, pa bo ta motnja po besedah predsednika Fidesa manj očitna.