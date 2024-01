Spremembe zakona bodo zagotovile bolj učinkovito delovanje mehanizma za zagotavljanje dostopa do računalniške opreme ranljivim skupinam prebivalstva, je na novinarski konferenci po seji vlade povedala Stojmenova Duh. Gre za manjše spremembe zakona, in sicer se podrobneje določa skupine upravičencev, ki so v okviru vsakokratnega javnega poziva upravičeni do izposoje računalniške opreme.

Prenosni računalniki, za katere je ministrstvo za digitalno preobrazbo objavilo javni poziv julija lani, zdaj pa so že nekaj mesecev shranjeni v skladišču, bodo po njenih besedah razdeljeni še to pomlad. »Ker vlada želi, da bi najbolj ranljive skupine prebivalstva računalniško opremo prejele v najkrajšem možnem času, predlog zakona za letos določa upravičence neposredno z zakonom,« je povedala.

Dostop do računalniške opreme bodo imeli predvsem otroci iz revnejših družin

Pomembno se ji zdi, da bodo imeli dostop do računalniške opreme predvsem otroci iz revnejših družin. Predlog novele zato kot upravičence določa vse, ki imajo vsaj enega osnovnošolskega otroka in so kot prejemniki otroškega dodatka uvrščeni v prvi dohodkovni razred. To pomeni upravičence, katerih mesečni dohodek na osebo ne presega 221,46 evra. Če bo še kaj opreme ostalo, se bo lahko krog upravičencev razširil na drugi dohodkovni razred.

Slovenija je sicer v zadnjem desetletju naredila velik napredek pri zmanjševanju števila otrok pod pragom revščine, toda revnih otrok je še vedno 9,3 odstotka oz. 37.000, je povedala ministrica. Prepričana je, da bo sprejem novele, ki jo bo vlada v DZ poslala po skrajšanem postopku, prispeval k zmanjšanju digitalnega razkoraka v Sloveniji in omogočil ranljivim skupinam prebivalstva, da bodo lahko enakopravno sodelovale v družbi.

Za izposojo računalniške opreme je predvidena vzpostavitev računalniškega sklada, nad katerim bo bdel Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS. Ta bo takoj po sprejemu novele zakona objavil javni poziv, na katerega se bodo upravičenci lahko prijavili, je povedala. Upravičencev je sicer po njeni oceni več, kot pa je na voljo računalnikov, a kot je zagotovila, bodo na njenem ministrstvu poskrbeli za sprotno dodajanje računalniške opreme v sklad.

Razdeljevanje prenosnikov bo potekalo po sistemu 'kdor prej pride, prej melje'

Ocenila je, da je upravičencev okoli 30.000. Razdeljevanje prenosnikov bo potekalo po sistemu 'kdor prej pride, prej melje', je navedla in dodala, da bodo nanje namestili odprtokodni operacijski sistem ter antivirusni program, kar bo stalo približno 25 evrov na kos.

Po oceni opozicije je Stojmenova Duh pri nakupu 13.000 prenosnih računalnikov za nekaj manj kot 6,5 milijona evrov ravnala nevestno, neodgovorno in netransparentno. V SDS so zato prejšnji teden zoper njo vložili interpelacijo, v kateri ji očitajo sum oškodovanja davkoplačevalcev in javnih financ zaradi negospodarnega in nesmotrnega nakupa računalnikov ter negospodarno in nesmotrno upravljanje z javnimi sredstvi pri tem nakupu. Interpelacijo podpirajo tudi v NSi.

Stojmenova Duh vse očitke zavrača, očitke o nesmotrnem nakupu računalnikov je v ponedeljek na redni januarski seji DZ zavrnil tudi premier Robert Golob.