Včeraj v zgodnjih jutranjih urah so policiste obvestili, da so v stanovanju na ulici Bulevar v Zadru našli mrtvo 82-letno žensko s poškodbami, ki kažejo na nasilno smrt. V stanovanju so naleteli tudi na psa pasme ameriški stafford v lasti družinskega člana. Neuradno naj bi šlo za vnuka nasilno preminule starke, ki ji je psa predal za nekaj dni v varstvo.

Policisti so na kraju dogodka opravili ogled, psa je odpeljala pristojna veterinarska služba. Kasneje je bila opravljena tudi obdukcija trupla umrle ženske, ki je pokazala, da so bili zanjo usodni ugrizi psa.

Zoper lastnika psa hrvaško državno tožilstvo vodi kazenski postopek zaradi ogrožanja splošne varnosti.

Policija je še sporočila, da ne gre za prvi primer napada psa te pasme. Lani poleti sta dva takšna psa napadla mimoidočega, ki je sprehajal psa nemškega ovčarja, na pločniku pred hišo, kjer sta stafforda bivala.

Opozarjamo, da je posnetek napada zelo nazoren!