60-letni Nadeždin je v zadnjih tednih konstantno pridobival podporo, številni Rusi po vsej državi pa so stali v dolgih vrstah, da bi oddali svoj podpis in tako podprli njegovo kandidaturo za predsednika.

»Podpora še naprej narašča in nihče ne more napovedati, koliko se bo še povečala do dneva volitev,« je Nadeždin v nedeljo na srečanju s podporniki v Moskvi povedal za časnik Moscow Times. Da bi vložil kandidaturo, je moral zbrati najmanj 100.000 podpisov volivcev, dobil pa jih je več kot 200.000.

»Rusija mora biti miroljubna in svobodna,« je opozicijski politik še dejal za Moscow Times, ko so ga vprašali, kaj bi kot predsedniški kandidat sporočil Zahodu.

Poleg tega, da se odkrito zavzema za konec vojne proti Ukrajini, Nadeždin podpira osvoboditev političnih zapornikov in normalizacijo odnosov z Zahodom. Dodal je, da bi si v primeru izvolitve prizadeval za pogajanja in podpis mirovne pogodbe z Ukrajino ob podpori evropskih držav.

Če bo ruska volilna komisija odobrila njegovo kandidaturo, se bo marca potegoval za predsedniški položaj kot kandidat desnosredinske stranke Državljanska iniciativa. Sicer je priznal, da se mu zdi malo verjetno, da bi lahko dejansko izzval dolgoletnega ruskega voditelja Vladimirja Putina.

V Kremlju so prejšnji teden sporočili, da ga ne vidijo kot pomembnega tekmeca Putinu, ki bo po pričakovanjih dobil peti predsedniški mandat, še poroča Moscow Times. Več političnih strokovnjakov je sicer podporo Nadeždinu označilo za »presenetljiv politični dogodek« in novo obliko protivojnih protestov v Rusiji.

Nadeždin je v ruski politiki prisoten že več kot tri desetletja. Med letoma 1999 in 2003 je bil poslanec ruske dume, dolga leta je bil tudi moskovski občinski svetnik, sicer pa je veljal za zaveznika opozicijskega politika Borisa Nemcova, ki je bil umorjen leta 2015.

Volilna komisija v Moskvi mora o njegovi kandidaturi odločiti v desetih dneh po današnji predložitvi vloge. Poleg Nadeždina in predsednika Putina so do roka, ki se izteče danes, kandidaturo pravočasno vložili še trije kandidati. Vsi sicer pripadajo pretežno prokremeljskim strankam.