»Pomorske sile jemenskih oboroženih sil so s pomočjo vsemogočnega Boga izstrelile več (...) raket na ameriški rušilec USS Gravely v Rdečem morju,« so v izjavi zapisali jemenski uporniki.

Poveljstvo ameriške vojske je nekaj ur pred tem sporočilo, da je omenjeni rušilec v torek okoli 23.30 po lokalnem oziroma 21.30 po srednjeevropskem času eno hutijevsko raketo sestrelil. »Hutijevski borci, ki jih podpira Iran, so izstrelili eno protiladijsko raketo z območja Jemna pod njihovim nadzorom,« je v izjavi zapisal Centcom. Dodal je, da je rušilec USS Gravely raketo sestrelil, medtem ko o škodi in žrtvah niso poročali, navaja AFP.

Gre za zadnjega v vrsti incidentov v Rdečem morju, kjer hutijevci od novembra napadajo tovorne ladje. Sprva so trdili, da iz solidarnosti s Palestinci v Gazi napadajo le plovila, povezana z Izraelom. Kasneje so za legitimne tarče razglasili tudi ameriške in britanske ladje.

Oborožene sile ZDA in Velike Britanije so zato v zadnjem času izvedle več skupnih povračilnih napadov, katerih cilj je bil zmanjšati sposobnost hutijevcev za napadanje mednarodnega ladijskega prometa v Rdečem morju. ZDA so ob tem izvedle tudi več samostojnih napadov s ciljem uničevanja orožja jemenskih upornikov.