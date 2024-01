Curryjevemu sledi dres najboljšega igralca Boston Celtics Jaysona Tatuma, LeBron James iz Los Angeles Lakers je na tretjem mestu, na četrtem pa je že novinec San Antonio Spurs, Francoz Victor Wembanyama.

To je najvišja uvrstitev za novinca po sezoni 2015/16 in Latvijcu Kristapsu Porzingisu, zdajšnjem članu Bostona. Med prvo deseterico sta prvič Tyrese Maxey iz Philadelphia 76ers in Da'Aaron Fox iz Sacramento Kings.

Med ekipami pa prodajo največ artiklov, povezanih z Los Angeles Lakers, sledijo Boston Celtics in Golden State Warriors, Dallas Mavericks so na desetem mestu.

* Lestvica najbolj prodajanih dresov:

1. Stephen Curry (Golden State Warriors)

2. Jayson Tatum (Boston Celtics)

3. LeBron James (Los Angeles Lakers)

4. Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

5. Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

6. Luka Dončić (Dallas Mavericks)

7. Devin Booker (Phoenix Suns)

8. Kevin Durant (Phoenix Suns)

9. Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers)

10. Damian Lillard (Milwaukee Bucks)

11. Ja Morant (Memphis Grizzlies)

12. Joel Embiid (Philadelphia 76ers)

13. LaMelo Ball (Charlotte Hornets)

14. Nikola Jokić (Denver Nuggets)

15. De'Aaron Fox (Sacramento Kings)

